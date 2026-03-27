Campanha "Garupa Consciente" ensina passageiros de moto a fiscalizar a própria segurança

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Com o objetivo de reduzir os acidentes com motocicletas no estado, o Sindicato dos Corretores de Seguros (SINCOR-PE), o Cetran-PE e o Sindicato das Seguradoras (SINDSEGNNE) lançaram a campanha "Garupa Consciente".



A proposta é retirar o passageiro da posição de carga passiva e transformá-lo em um copiloto atento, capaz de influenciar a condução e exigir condições seguras antes de subir na moto, seja em caronas ou viagens por aplicativo.





A campanha oferece orientações técnicas sobre como o comportamento de quem vai atrás afeta o equilíbrio do veículo, como manter os pés firmes nas pedaleiras e acompanhar a inclinação do piloto nas curvas.



Para o presidente do SINCOR-PE, Carlos Valle, a essência da iniciativa é criar uma nova cultura de prevenção. "Ao educar a população para que exija capacetes em bom estado e verifique as condições básicas do veículo, como pneus e freios, antes de subir na moto, seja em transporte por aplicativo ou carona, esperamos que o passageiro se torne o primeiro e mais importante fiscal da sua própria vida", afirma.



Código de comunicação e fiscalização

Um dos diferenciais da ação é o incentivo a um "código de toques" no ombro para superar o barulho do vento: dois toques rápidos indicam emergência, um toque no ombro esquerdo pede para reduzir a velocidade e no direito sinaliza que está tudo bem.



Além da postura e comunicação, a campanha reforça o cumprimento rigoroso da legislação, como a proibição do transporte de crianças menores de 10 anos e a obrigatoriedade do uso de capacete certificado com viseira abaixada.

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