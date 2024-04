A- A+

PREVENÇÃO Campanha leva testes gratuitos de HIV e imunização contra outras doenças para moradores da RMR Abertura da campanha contece neste sábado (6), no Mercadão, no Cabo

Neste sábado (6), a partir das 9h, quem visitar o Mercadão, principal feira livre do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve encontrar os personagens Lampião e Maria Bonita do Grupo de Trabalho em Prevenção (GTP+), em ação de prevenção contra Infecções sexualmentte transmissíveis (ISTs).

A dupla apresenta a “Campanha: Pega a Visão. Curtir com Prevenção”, que tem como objetivo aproximar os jovens das estratégias de prevenção às ISTs e ao HIV/Aids. A campanha faz parte do projeto A Prevenção Tá ON, que conta com o apoio do Ministério da Saúde.



Durante o evento, a equipe do GTP+ também oferecerá aos visitantes testagem rápida gratuita para o HIV, diálogo com os/as feirantes, panfletagem e entrega de camisinhas internas (femininas), externas (masculinas) e gel lubrificante.

A ação também contará com a participação de dez influenciadores digitais do Recife, divulgando e massificando a campanha e o apoio de jovens ativistas pela luta contra a Aids.



Campanha

O Cabo de Santo Agostinho será a primeira cidade a receber a campanha, que deve circular em diversas cidades e bairros da RMR, oferecendo serviços de testagem de HIV e imunização contra a Covid e Influenza. A campanha foi desenvolvida pelo GTP+ por meio da Bigu Comunicativismo.

A ação será realizada através das várias linguagens da comunicação para as redes sociais, produção de podcasts, além de materiais gráficos.

A coordenadora geral do GTP+ Nance Ferreira, salienta a importância da iniciativa de prevenção, uma vez que a maioria dos jovens tem dificuldade de falar sobre esse assunto nas famílias e nas escolas, que muitas vezes não trabalham com a educação sexual.

“A campanha tem uma super importância dentro das comunidades, pois, de acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde, 60% dos brasileiros acima de 18 anos afirmam não usar preservativo nenhuma vez em relações sexuais, e os jovens têm pegado cada vez mais cedo o HIV”, afirmou a coordenadora.

O Grupo de Trabalho em Prevenção é uma ONG fundada em dezembro de 2000 por um coletivo de pessoas com HIV, que tinha como objetivo ajudar outras na mesma situação. A organização tem sede na Avenida Manoel Borba, no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, e é a única do Norte e Nordeste fundada por pessoas vivendo com HIV.

Confira a agenda completa das ações da campanha:

Sábado - 06/04 às 9h

Local: Mercadão Feira Livre - Cabo de Santo Agostinho. Rua Estação, 58, Centro do Cabo de Santo Agostinho.

Serviço: Teste rápido de HIV

Horário: 9h

Quarta-feira - 17/04

Local: Escola de Referência Santo Inácio de Loyola. Estrada do Caenga, Sapucaia, Jaboatão dos Gaurarapes.

Serviço: Teste rápido de HIV

Horário: 9h

Quarta-feira - 24/04

Local: Praça de Boa Viagem, Recife.

Serviço: Teste rápido de HIV, além de outros serviços de saúde, como vacinação contra à Covid e Influenza.

Horário: 18h

Terça-feira - 30/04

Local: Cores do Amanhã, Totó, Recife.

Serviço: Teste rápido de HIV, além de outros serviços de saúde, como vacinação contra à Covid e Influenza.

Horário: 18h

