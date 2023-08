Campanha Mãos Solidárias inaugura Cozinha Popular, nesta segunda (21), no Recife; veja como doar

A- A+

A Campanha Mãos Solidárias, ligada ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MTST), inaugura, nesta segunda-feira (21), às 12h, mais uma Cozinha Solidária, desta vez na Casa Maria Antônia, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife. A ação tem como objetivo amenizar o cenário da fome na capital e na Região Metropolitana.

A cozinha foi construída a partir de contribuições externas, com o trabalho e organização das próprias famílias que vivem no local que já vinham sendo assistidas pela Campanha. A princípio, o espaço tem previsão de funcionar uma vez por semana, com a produção, em média, de 100 marmitas, mas a estrutura permite o preparo de 500 refeições, só que depende de doações para funcionar plenamente.

Veja como doar

O trabalho está sendo feito junto à Arquidiocese de Olinda e Recife, à Federação Única dos Petroleiros (FUP), à Fiocruz Pernambuco, à Associação Mãe Terra e à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Assim, a ação será mantida, assim como nos demais espaços da campanha, por meio de doações, que ajudarão a manter o pleno funcionamento do local.

A Campanha Mãos Solidárias aceita doações de alimentos, utensílios de cozinha e materiais de limpeza, que podem ser entregues na própria cozinha (Rua Senador Oscar Passos, 44, Alto do Refúgio - Recife) ou no Armazém do Campo do Recife (Avenida Martins de Barros, 387, Santo Antônio - Recife).

Também são aceitas transferências em dinheiro, com os dados estão listados abaixo:

Associação da Juventude Camponesa Nordestina – Terra livre

PIX: 09.423.270/0001-80

Banco do Brasil

Agência 0697-1 RECIFE

Conta Corrente 58892-X

(Para transações de outros bancos, substituir o X por 0)

CNPJ 09.423.270/0001-80

Veja também

Sertão Polícia incinera 3.130 pés de maconha na cidade de Betânia, na Operação Polígono IV