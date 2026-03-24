A- A+

Pernambuco Campanha Multiplique Solidariedade incentiva destinação do Imposto de Renda 2026 para fundos sociais Ação tem o objetivo de mostrar que o contribuinte pode direcionar parte do IR para projetos sociais locais sem custo adicional

A edição 2026 da Campanha Multiplique Solidariedade foi lançada nessa segunda-feira (23), com o objetivo de incentivar e orientar contribuintes sobre a destinação de parte do Imposto de Renda para os fundos estaduais e municipais de direitos da pessoa idosa e da criança e do adolescente diretamente na declaração do IRPF 2026.

A iniciativa segue até o dia 29 de maio, com a proposta de mostrar que o contribuinte pode direcionar parte do imposto para projetos sociais locais sem custo adicional, ampliando o impacto de iniciativas voltadas à proteção e ao desenvolvimento de públicos vulneráveis.

O lançamento do evento ocorreu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco (OAB-PE), em Santo Antônio, na área central do Recife.

Segundo a conselheira do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de Pernambuco (Sescap-PE), o Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE), Joana Dar’k Nascimento, a ação também contribui para aumentar a restituição do imposto, quando aplicável, tornando a adesão ainda mais acessível.

“Por meio dessa destinação, os recursos que já seriam pagos à Receita Federal passam a apoiar diretamente ações sociais concretas nos municípios garantindo direitos fundamentais”, explica.

Além de fomentar a solidariedade, a campanha reforça o papel dos Conselhos de Direitos, responsáveis por deliberar, acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos, garantindo mais transparência e efetividade às políticas públicas.

Em Pernambuco, a iniciativa ganha relevância ao fortalecer os fundos municipais e ampliar o alcance de projetos sociais.

Além do Sescap-PE e do CRCPE, a campanha é fruto de uma ampla articulação entre instituições públicas e privadas, com o Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire), o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), a Receita Federal do Brasil e a Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe).

“Quanto mais instituições estiverem unidas, mais fortalecida será essa corrente de solidariedade”, destaca Joana Dar’k, ao celebrar a mobilização conjunta no lançamento.

Veja também