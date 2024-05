A- A+

Solidariedade Campanha nacional da PRF arrecada donativos para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul Em Pernambuco, todas as unidades operacionais da PRF estão racebendo doações até a próxima terça-feira (21)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está com uma campanha nacional de arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (RS), que segue até o dia 21 de maio.

Todas as unidades operacionais da PRF em Pernambuco estão racebendo doações até o próximo dia 21 de maio. Os interessados podem doar, especialmente, água mineral, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza.

"Nós aproveitamos, também, para agradecer a quem já doou. Recebemos, neste período, doações muito importantes, especialmente de água potável. Seguimos até o próximo dia 21, contando com a ajuda da população para que a gente possa arrecadar donativos e ajudar de verdade essas pessoas que tanto precisam", afirmou Bruna de Lima, da comunicação social da PRF-PE.

