A- A+

SOLIDARIEDADE Campanha Natal Sem Fome completa 30 anos com lançamento no Recife nesta sexta (3); saiba como doar Ação já distribuiu mais de 55 mil toneladas de alimentos para mais de 26 milhões de pessoas de todo o Brasil

A Campanha Natal Sem Fome, realizada pela ONG Ação da Cidadania Pernambuco Solidário, completa 30 anos este ano e, nesta sexta-feira (3), ocorre o lançamento oficial da edição 2023 na sede organização, localizada na Avenida Caxangá, dentro do Parque de Exposições do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, às 14h30.



A ação, que ocorre todos os anos, é conhecida como a maior campanha de arrecadação de alimentos da América Latina e tem como objetivo levar os materiais para todas as regiões de todo o Brasil, com espaço para doações já abertos.

A festa de abertura da campanha possui como programação um ato ecumênico de oração, inspirado em dom Helder Câmara, diante de uma mesa com pães e frutas. Segundo a organização, o objetivo é simbolizar que "na força da fé, da paz e da solidariedade, ninguém mais passe fome o ano inteiro".

Importância e métodos de doação para o movimento

O Natal Sem Fome foi fundado em 1993, pelo sociólogo Hebert de Souza, mais conhecido como "Betinho". No mesmo ano, foi criada a Ação da Cidadania, que já distribuiu mais de 55 mil toneladas de alimentos para mais de 26 milhões de pessoas de todo o Brasil.

A Campanha chega como uma resposta ao cenário precário enfrentado no mundo inteiro nas últimas décadas. Segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) publicado em julho de 2023, cerca de 735 milhões de pessoas em todo o planeta passam fome. O relatório aponta ainda que, no Brasil, 21 milhões de cidadãos não tem o que comer todos os dias e 70,3 milhões vivem em insegurança alimentar.

O número alarmante é um dos motivos para que a agricultora Ivonete Silva, de 66 anos, atue como voluntária na Campanha Natal Sem Fome há 20 anos cozinhando para outros participantes. Ela conta à Folha de Pernambuco que mora em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR) e que, apesar de todas as dificuldades com deslocamento, sempre faz questão de participar da ação por um simples motivo: ajudar pessoas.

"A Campanha é importante porque podemos ajudar de fato as pessoas que precisam. Eu gosto muito e já estou acostumada a participar da ação. Se eu pudesse, eu estava aqui todo dia. Só não venho porque moro muito longe e preciso pegar pelo menos quatro ônibus em um dia de trabalho aqui. Mas, ainda assim, tento estar aqui sempre que possível. Essas pessoas precisam muito da ação e estamos aqui para ajudar", detalhou a voluntária.

Para contribuir com a campanha, é possível levar alimentos até a sede da Ação de Cidadania. Há ainda a possibilidade de doação de dinheiro por meio do site oficial da ONG ou através da chave Pix 04.0954.090/001-90.

Veja também

ENEM Língua Portuguesa: veja os temas mais abordados no Enem nos últimos anos e dicas para a prova