Campanha Natal Sem Fome distribui cestas básicas na comunidade Caranguejo Tabaiares, no Recife

Cerca de 40 famílias da comunidade do Caranguejo Tabaiares, localizada no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife, receberam cestas básicas da campanha Natal Sem Fome, realizada há 30 anos pela ONG Ação da Cidadania Pernambuco Solidário. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (19), mesmo sob as fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR), com diversos pontos em alerta amarelo da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

"Muito simbólico a gente chegar à comunidade de Tabaiaras em um dia de chuvas. Com muita frequência, na maré alta, em dias chuvosos, toda aquela comunidade fica com o pessoal pisando dentro d'água desde o momento que acorda. Então é uma área intensa, de muita gente, que, ironicamente, vivem perto de espaços muito ricos, mas são uma população que convive com muita pobreza. Então é muito importante levar alimentos a um lugar que precisa de tantas coisas", comentou o coordenador e fundador da Ação da Cidadania Pernambuco Solidário, Anselmo Monteiro.

Para trazer o Natal Sem Fome para o local, foi preciso fazer uma parceria com o grupo de lideranças da comunidade, que proporcionaram a listagem da Caranguejo Tabaiares no radar de distribuições da campanha."É uma honra poder trabalhar com as lideranças da comunidade, que é formado por pessoas sérias, que sabem fazer um trabalho na filosofia da solidariedade", completou Anselmo Monteiro.

A ação é conhecida como a maior campanha de arrecadação de alimentos da América Latina. No total, apenas neste ano, já foram recebidos 30 toneladas de materiais que seguem para o repasse neste Natal para famílias em situação de vulnerabilidade social. Assim, até o sábado (23), deve ser realizada a distribuição de cerca de 3 mil cestas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e no interior do Estado.

Para contribuir com a campanha, é possível levar alimentos até a sede da Ação de Cidadania. Há ainda a possibilidade de doação de dinheiro por meio do site oficial da ONG ou através da chave Pix 04.0954.090/001-90.

