SÃO JOÃO Campanha no TIP reforça combate à importunação sexual durante o período junino Ação tem como tema "Vamos pensar no coletivo. Importunação sexual é crime"

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), em parceria com as Secretarias da Mulher (SecMulher) e de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), e Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI), realizounesta sexta-feira (20), no Terminal Integrado de Passageiros (TIP), a campanha "Vamos pensar no coletivo. Importunação sexual é crime".

A ação tem como objetivo alertar a população sobre como denunciar casos de importunação sexual dentro dos ônibus ou ao presenciar alguém sendo vítima desse tipo de abuso.

Com a proximidade dos festejos juninos, principalmente no interior do Estado, a demanda por viagens intermunicipais aumenta, intensificando a movimentação de passageiros no terminal.

Para combater a importunação sexual e garantir que a alegria e animação típicas do São João não sejam ofuscadas por esse tipo de violência, passageiros, motoristas e funcionários foram abordados por equipes da Coordenadoria de Comunicação e Imprensa e das Gerências de Fiscalização e Operação do CTM, SecMulher, SJDH e EPTI, quando foi distribuído material informativo sobre o enfrentamento à importunação sexual, e, em conversas dinâmicas, os usuários foram orientados sobre como identificar, agir e denunciar casos de assédio e importunação sexual, reforçando a gravidade dessas situações.

Para Matheus Freitas, Diretor-Presidente do CTM, a iniciativa busca promover uma cultura de respeito, igualdade e dignidade para todos, especialmente para as mulheres.

“O respeito é um direito fundamental. A denúncia é essencial para que a justiça seja feita e para que o transporte público se torne um ambiente mais seguro. Se você for vítima ou presenciar um caso de importunação sexual, procure imediatamente o motorista e informe o ocorrido. Ele saberá como orientar os próximos passos”, destaca.

Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria luxúria ou a de terceiro, é considerado importunação sexual, com pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, previsto na Lei nº 13.718, de 2018.

O usuário pode fazer através dos telefones da Polícia Militar – 190, Grande Recife – 0800.081.0158, e Secretaria da Mulher – 0800.281.8187.

