Campanha oferece corte de cabelo gratuito para quem for doar mechas ao Nacc

Cortes de cabelos gratuitos estão sendo ofertados para as pessoas que desejam doar as mechas para as crianças em tratamento no Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (Nacc), que tem sede no bairro das Graças, no Recife. O tamanho mínimo para doação é 10 centímetros.

A iniciativa foi idealizada pela jornalista e colunista da Folha de Pernambuco, Isabela Pontes, através de uma campanha no perfil @comaurora_. Ela conseguiu parcerias com salões de beleza para os cortes gratuitos, e a expectativa é de que um espaço receba a ação solidária durante dias específicos de cada mês.

Em junho, os cortes gratuitos acontecem às terças-feiras no espaço de beleza Giselle Suhany, que fica no número 113 da Rua Dona Olegarinha da Cunha, no bairro de Casa Forte, no Recife. Ela foi a primeira cabeleireira a aceitar a proposta. O atendimento para a doação deve ser agendado através do número (81) 982024713.

Moradora do Jaboatão dos Guararapes, Maria Helena dos Santos Silva, de 43 anos, foi uma das doadoras. A gratuidade do corte foi o impulso para ela realizar a vontade que já sentia.

“Eu vi a ação e quis fazer isso pelas crianças que estão com câncer. Eu já estava com vontade de cortar”, disse Maria. Maria Helena, após cortar o cabelo e doar mechas para crianças com câncer (Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco)

A ansiedade para mudar o visual e ajudar as crianças era tanta que ela veio ao Recife na véspera do agendamento, para facilitar a logística de não se atrasar para o compromisso com a solidariedade.

“Eu tive que dormir na casa da minha filha, na Joana Bezerra, para poder vir para cá cedo. Eu tou muito feliz”, complementou.

O sentimento de felicidade da cliente também foi compartilhado pela cabeleireira Giselle Suhany, primeira a aceitar a proposta dos cortes gratuitos.

“Fomos o primeiro salão a aceitar o convite. Não pensei nem duas vezes. Acho que é importantíssimo para a sociedade esse trabalho voluntário. Foi uma honra abrir o meu espaço para os cortes gratuitos, principalmente para as pessoas que não podem pagar. A adesão tá sendo bem grande”, disse. "Foi uma honra abrir o meu espaço para os cortes gratuitos", disse a cabeleireira Giselle (Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco)

Abaixo, confira os próximos salões que receberão a ação

Julho | Espaço Diva

Galeria Via Roma Center, Rua Padre Roma, 639, 104 - Parnamirim

Agosto | Arquitetos Capilar

Rua do Espinheiros 812 - Espinheiro

Setembro | Studio de Beleza Miriam Souza

Rua Capitão João Lopes Machado - município de Parnamirim, no Sertão de Pernambuco

Como fazer parte

Os cabeleireiros e salões de beleza de Pernambuco que quiserem abraçar a causa e realizar cortes gratuitos num dia na semana, por no mínimo um mês, podem entrar em contato através do @comaurora_.

