NATAL Campanha Papai Noel dos Correios faz entrega de presentes para crianças do Recife nesta quinta (14) Ação é realizada há 34 anos no Brasil todo com o recebimento e disponibilização de cartas para adoção de alunos de escolas públicas

Foi realizada, na manhã desta quinta-feira (14), a primeira entrega de presentes da campanha "Papai Noel dos Correios", realizada há 34 anos levando presentes para crianças em todo o Brasil. Os primeiros contemplados foram os alunos da Escola Jardim Monte Verde, da rede municipal de ensino.

A ação consiste no recebimento e na disponibilização de cartinhas escritas por crianças de instituições de ensino, matriculadas até o 5º ano do ensino fundamental, para adoção da sociedade.

"Esta primeira entrega simboliza o que fez carteiros se sensibilizarem há 34 anos para iniciar à campanha. Queremos realizar sonhos através de boas ações, com participação da sociedade para promover um Natal melhor para os alunos da Escola Monte Verde. Então temos que agradecer à toda a equipe que tornou isso possível", afirmou a Superintendente Estadual dos Correios, Deyse Ferraz.

"É de grande importância poder trazer as crianças para aqui, em especial as da Escola Jardim Monte Verde, que passaram por dificuldades no ano passado e, agora, podem ter um Natal melhor. Estamos muito gratos pela oportunidade", completou o professor do 5° ano B da instituição, Itamar Ribeiro.



Uma das crianças contempladas foi a aluna do 2° ano C, Marilene Denise Nascimento, de 9 anos. Ela pediu uma boneca na cartinha para o Papai Noel e ficou muito feliz com o presente: "Eu nunca vou esquecer o Papai Noel e vou levar ele no meu coração para sempre. Tô muito feliz mesmo com o meu presente. É exatamente o que eu queria", disse a garota.

Ao todo, Pernambuco recebeu cerca de 9 mil cartinhas, mas cerca de 4 mil ainda aguardam por uma adoção. As cartas podem ser adotadas fisicamente nas agências dos Correios participantes e também no blog da campanha. É possível participar até o dia 20 de dezembro.

