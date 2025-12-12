A- A+

SOLIDARIEDADE Campanha Papai Noel dos Correiros entrega presentes para 20 crianças em tratamento no Imip Doações para essa ação solidária seguem abertas nas agências participantes e no site do Correios até sexta-feira (19)

A manhã da quinta-feira (11) foi marcada por um momento de sensibilidade e esperança durante a entrega de presentes da Campanha Papai Noel dos Correios 2025 para cerca de 20 crianças em tratamento no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

As crianças participaram da ação acompanhadas de suas mães e responsáveis, além das enfermeiras e profissionais de saúde que as assistem diariamente.

No auditório Gertrude Lutz, as crianças receberam das mãos do Papai Noel e da Mamãe Noel presentes escolhidos por elas por meio de suas cartinhas em um ambiente de acolhimento reforçado pela participação da equipe da campanha, que auxiliou na distribuição dos presentes — bonecas, carrinhos, bolas, jogos e até bicicletas.

Durante a entrega, as crianças receberam das mãos da Mamãe Noel e do Papai Noel presentes escolhidos por elas em suas cartinhas.

O superintendente estadual dos Correios, Ricardo Santos, e o diretor de Experiência do Paciente do Imip, Dr. Gustavo Miranda, destacaram a importância da iniciativa para levar alegria às crianças e o impacto positivo que gestos de solidariedade têm no processo de cuidado e acolhimento.

Além disso, gestores da SE/PE e representantes da Fundação Alice Figueira prestigiaram o evento.

Com as entregas realizadas ontem, em Olinda, e hoje, no Imip, os Correios em Pernambuco avançam para a etapa final e mais importante da campanha: garantir que todos os presentes entregues por madrinhas e padrinhos cheguem às mãos das crianças.

Ainda dá tempo: as adoções e entregas seguem abertas até a próxima sexta-feira, dia 19 de dezembro, nas agências participantes e no site do correios. blognoel.correios.com.br.

