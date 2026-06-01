A- A+

Tubarão Campanha pede doação de sangue para criança mordida por tubarão na Praia de Piedade Escola localizada em Jaboatão dos Guararapes divulgou um pedido para o estudante em suas redes sociais

A criança mordida por um tubarão da espécie cabeça-chata na tarde desse domingo (31) na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, está precisando de doações de sangue.



A informação foi divulgada pelo Colégio Mundo da Imaginação (CMI), que fica no bairro de Piedade, também em Jaboatão de Guararapes, em suas redes sociais.

A vítima identificada como João Lucas Castor Nemezio Sales, de 11 anos, foi socorrida e segue internada no Hospital da Restauração, no Derby,



O menino, que estuda no sexto ano do Colégio CMI, está recebendo doações de sangue na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

O Hemope está localizado na Rua Joaquim Nabuco, número 171, e está aberto de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30.



Aqueles que desejam ajudar podem apenas chegar até o hemocentro e informar o nome da pessoa para quem querer fazer a doação de sangue.



Os requisitos para poder doar são:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 18 e 60 anos, salvo as exceções descritas abaixo:

Os menores de 18 anos, com idades entre 16 e 17, poderão doar acompanhados dos pais ou um responsável legal, devidamente comprovado;

Candidatos entre 61 e 69 anos, podem doar se já forem doadores do Hemope. Lembrando que o intervalo entre as doações passa a ser de 6 meses;

Apresentar documento oficial com foco, original ou cópia autenticada;

Não pode estar em jejum e deve ter se alimentado nas últimas 4 horas;

Deve ter dormido em torno de 5 horas e ter tido uma boa qualidade de sono;

Evitar ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.







Recorrência

O incidente ocorreu em uma área conhecida pelo histórico de ataques e concentra o maior número de ocorrências envolvendo tubarões em Pernambuco.



Ao todo, são 24 incidentes com tubarões na Praia de Piedade desde 1992, segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit).

A área está cerca de 1,8 quilômetros de distância do trecho com proibição para banho. Apesar de não ser considerada imprópria, uma placa está presente no local e indica o perigo de ataque de tubarão.

Veja também