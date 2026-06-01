Seg, 01 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda01/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tubarão

Campanha pede doação de sangue para criança mordida por tubarão na Praia de Piedade

Escola localizada em Jaboatão dos Guararapes divulgou um pedido para o estudante em suas redes sociais

Reportar Erro
Incidente com tubarão-cabeça-chata ocorreu na tarde desse domingo (31) na Praia de Piedade, em Jaboatão dos GuararapesIncidente com tubarão-cabeça-chata ocorreu na tarde desse domingo (31) na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A criança mordida por um tubarão da espécie cabeça-chata na tarde desse domingo (31) na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, está precisando de doações de sangue.

A informação foi divulgada pelo Colégio Mundo da Imaginação (CMI), que fica no bairro de Piedade, também em Jaboatão de Guararapes, em suas redes sociais.

A vítima identificada como João Lucas Castor Nemezio Sales, de 11 anos, foi socorrida e segue internada no Hospital da Restauração, no Derby, 

O menino, que estuda no sexto ano do Colégio CMI, está recebendo doações de sangue na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

Leia também

• Tubarão que mordeu criança na Praia de Piedade foi da espécie cabeça-chata

• Piedade soma 24 incidentes com tubarão desde 1992, mesmo número de Boa Viagem

• Criança é mordida por tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes

O Hemope está localizado na Rua Joaquim Nabuco, número 171, e está aberto de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30.

Aqueles que desejam ajudar podem apenas chegar até o hemocentro e informar o nome da pessoa para quem querer fazer a doação de sangue.

Os requisitos para poder doar são:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Colégio CMI (@colegiocmi_)




Recorrência
O incidente ocorreu em uma área conhecida pelo histórico de ataques e concentra o maior número de ocorrências envolvendo tubarões em Pernambuco. 

Ao todo, são 24 incidentes com tubarões na Praia de Piedade desde 1992, segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit).

A área está cerca de 1,8 quilômetros de distância do trecho com proibição para banho. Apesar de não ser considerada imprópria, uma placa está presente no local e indica o perigo de ataque de tubarão. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter