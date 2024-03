A- A+

Capacitismo Campanha mostra situações de preconceitos dirigidas a pessoas com síndrome de Down Pessoas com Down são, muitas vezes, tratadas como incapazes e esse preconceito atrapalha seu desenvolvimento social

A síndrome de Down ocorre em 1 a cada 700 pessoas, mas a sociedade ainda não aprendeu a incluir estas pessoas. Uma campanha publicada pela @coordown no Instagram viralizou ao mostrar efeitos de comportamentos baseados em suposições erradas sobre pessoas com Síndrome de Down. Pessoas com Down são, muitas vezes, tratadas como incapazes e esse preconceito atrapalha seu desenvolvimento social ainda mais que a síndrome.

"Nossas suposições negativas sobre as pessoas com síndrome de Down podem nos levar a tratá-las de tal forma que essas suposições se tornem realidade", diz o texto publicado junto ao vídeo que apresenta momentos de restrições sociais impostas a pessoas com síndrome de Down.

Nas imagens é possível ver tratamentos como impedir uma pessoa adulta com síndrome de Down de consumir álcool, menosprezo de sua capacidade para praticar esportes e até restrições com relação a de cuidar de sua própria higiene bucal.

"Por que não inverter nossas perspectivas? Se tivermos suposições positivas sobre as pessoas com síndrome de Down, daremos-lhes mais oportunidades nas suas escolas, locais de trabalho, relacionamentos e atividades", sugere a publicação.

