Violência Campanha quer aumentar proteção da pessoa idosa Segundo dados do Estado, 481 denúncias foram registradas desde o início do ano

Desde o início deste ano, 481 denúncias de violência contra a pessoa idosa foram registradas em Pernambuco. No primeiro semestre do ano passado, esse total chegou a 617.

Os dados são do Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência Contra a Pessoa Idosa (CIAPPI do Governo do Estado divulgados ontem (15) - Dia Mundial da Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa.

Entre os tipos de violência que acontecem, está, por exemplo, a negligência, considerada a mais comum de todas, quando os responsáveis pela pessoa idosa deixam de oferecer cuidados básicos, como higiene, saúde, medicamentos, proteção contra frio ou calor.

“O abandono é o tipo mais extremo de negligência. É quando há uma ausência ou omissão dos familiares ou responsáveis de prestarem socorro a um idoso que precisa de proteção”, explica o secretário executivo de Direitos Humanos de Pernambuco, Jayme Asfora.

Ele conta que existem outras ações que podem ser tipificadas como atos de violência contra essa parcela da população como é o caso a violência física propriamente dita - usada a força para obrigar os idosos a fazerem o que não desejam.

Também se enquadra nessa lista, a violência financeira ou material, representada pela exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou o uso não consentido de seus recursos financeiros e patrimoniais.

“Há ainda a emocional ou psicológica, uma forma mais sutil que inclui comportamentos que prejudicam a autoestima ou o bem-estar do idoso, entre eles, xingamentos, constrangimento, destruição de propriedade ou impedimento de que vejam amigos e familiares”, ressalta Asfora.

De acordo com o secretário, para aumentar a conscientização das pessoas sobre as formas de violência contra os idosos que foi lançada, também ontem, a campanha “Direito e Respeito Não Envelhecem”, com a distribuição de panfletos e folders explicativos.

“É importante que toda a sociedade esteja atenta aos sinais e faça sua denúncia para os canais existentes”, afirma o gestor.

E para quem quer denunciar esses casos, uma série de canais estão disponíveis para a população. São eles:

Disque 100, do Governo Federal

190 da Polícia Militar de Pernambuco

(81) 3182-7649 ou [email protected] - ambos do CIAPPI.

