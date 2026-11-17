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PERNAMBUCO Campanha recebe animais silvestres sem autorização em seis cidades de Pernambuco Campanha segue até quinta-feira (19), das 9h às 17h, e permite a entrega voluntária sem aplicação de multas ou outras penalidades

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) realiza, a partir desta terça-feira (17), uma campanha de entrega voluntária de animais silvestres em seis municípios de Pernambuco. A ação segue até quinta-feira (19), das 9h às 17h, e permite que pessoas que mantêm esses animais sem autorização legal façam a entrega sem aplicação de multas ou outras penalidades.

No Recife, o recebimento será realizado no Parque Estadual Dois Irmãos, no bairro de Dois Irmãos. A CPRH também ficará responsável pelos pontos de entrega em Bezerros e Caruaru.

Já em Arcoverde, Serra Talhada e Salgueiro, a atividade será coordenada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Destino dos animais

Segundo Iran Vasconcelos, chefe da Unidade de Gestão da Fauna da CPRH, qualquer espécie de animal silvestre pode ser entregue durante a campanha.

Após o recebimento, os animais serão encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres da CPRH (Cetras Tangara), onde passarão por avaliação, atendimento e reabilitação.

Quando apresentarem condições adequadas para sobreviver, serão devolvidos à natureza, em seus ambientes naturais.

Confira os pontos de entrega

Recife: Parque Estadual Dois Irmãos – Praça Farias Neves, bairro de Dois Irmãos.

Bezerros: Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável – Avenida Capitão Eulino Mendonça, 200, bairro São Sebastião.

Caruaru: Sementeira Municipal de Caruaru Chico Mendes – Avenida José Marques Fontes, 489, bairro Indianópolis.

Arcoverde: Praça Winston Siqueira, 162, Centro.

Serra Talhada: Sala Verde – Praça Antônio de Godoy Peixoto, bairro AABB.

Salgueiro: Escola Dr. Severino de Sá – Rua Expedita de Sá Araújo, bairro Planalto.

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