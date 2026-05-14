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Hospital de Câncer

Campanha solidária destina valor de vendas ao Hospital de Câncer de Pernambuco

Todo o valor arrecadado será revertido para apoiar os atendimentos realizados pela instituição

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Hospital do CâncerHospital do Câncer - Foto: Melissa Fernandes / Folha de Pernambuco

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), referência no atendimento gratuito a pacientes com câncer no estado, será beneficiado com uma ação da iniciativa privada. A campanha solidária “Tá Todo Mundo com Brilux Multi” destinará parte do valor das vendas da Brilux Multi para a unidade de saúde.

Todo o valor arrecadado será revertido para apoiar os atendimentos realizados pela instituição, contribuindo para a continuidade de serviços essenciais à população.

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O HCP é uma entidade filantrópica que atua no diagnóstico e tratamento do câncer, oferecendo atendimento 100% gratuito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição depende de doações e parcerias para manter sua operação, que inclui milhares de consultas, exames e procedimentos realizados anualmente.

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