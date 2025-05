A- A+

PERNAMBUCO Campanha "Somos Mulheres de Coragem" é lançada no Recife com foco em justiça climática e de gênero Iniciativa reforça o protagonismo das mulheres no combate à violência de gênero e à crise climática que atinge o planeta

Com o lema “Um Grito Pelo Clima”, a 13ª edição da campanha “Somos Mulheres de Coragem”, promovida pela ONG Diaconia, chega ao Recife nesta terça-feira (6), reforçando o protagonismo das mulheres cristãs na luta frente às violências de gênero e à crise climática.

O lançamento acontece às 14h, no Exército da Salvação da Torre, na Zona Oeste da cidade, e dá início a uma série de encontros na capital pernambuca e na Região Metropolitana ao longo dos meses de maio e junho.

A iniciativa já passou por cidades do sertão pernambucano, Rio Grande do Norte e Ceará, e chega à Região Metropolitana do Recife em um contexto de emergência climática e aumento da violência contra as mulheres.

Em 2025, o planeta registrou o janeiro mais quente da história, com temperaturas 1,75ºC acima da média do final do século 19.

Essas mudanças climáticas impactam de forma mais severa as populações em situação de vulnerabilidade social - em especial as mulheres negras, pobres e periféricas, grupo que também é o mais atingido pela insegurança alimentar e pela exclusão de direitos.

De acordo com a ONU, até 2050, as mudanças climáticas podem levar mais de 150 milhões de mulheres e meninas para a pobreza e fazer com que 236 milhões enfrentem mais insegurança alimentar.

“As mulheres têm muito a dizer sobre as violências de gênero que vêm sofrendo com os avanços da crise climática. Quem está ouvindo essas mulheres? Como a dinâmica de vida dessas mulheres é impactada em tempos de crises? As mulheres, além de suas dores, têm também reivindicações e propostas de mudanças para transformar suas realidades em dignidade humana. A atual edição da campanha Somos Mulheres de Coragem tem como um dos objetivos centrais favorecer a manifestação do grito dessas mulheres pelo clima, pelos seus corpos - territórios”, destaca Kezzia Silva, assessora político-pedagógica da Diaconia.

Como parte das ações simbólicas da campanha, serão elaboradas duas cartas públicas: uma endereçada à ministra Marina Silva, com denúncias e reivindicações em defesa das mulheres e do meio ambiente; e outra, a Carta das Mulheres de Coragem e de fé a Deus, que reúne preces, denúncias e esperanças em um chamado espiritual pela justiça.

A campanha também dialoga com agendas globais como a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada no Brasil, em Belém-PA, e marca os 10 anos da Encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco. A expectativa é que esses marcos inspirem ações concretas que unam justiça de gênero, ambiental e social.

Além dos encontros presenciais, haverá produção de conteúdos digitais, rodas de diálogo, oficinas formativas e mobilizações com foco na incidência política e no fortalecimento das redes de apoio entre mulheres.

Confira os próximos encontros da campanha:

Recife (PE) – Encontro 01

Data: 06 de maio de 2025

Hora: 14h

Local: Exército da Salvação da Torre

Jaboatão dos Guararapes (PE) – Encontro 02

Data: 07 de maio de 2025

Hora: 19h30

Local: Igreja Metodista em Guararapes

Recife (PE) – Encontro 03

Data: 14 de maio de 2025

Hora: 19h30

Local: Igreja Metodista em San Martin

Olinda (PE) – Encontro 04

Data: 27 de maio de 2025

Hora: 19h30

Local: Primeira Igreja Batista em Bultrins

Paulista (PE) – Encontro 05

Data: 28 de maio de 2025

Hora: 14h

Local: Igreja Menonita do Janga

Fortaleza (CE) – Encontro 06

Data: 04 de junho de 2025

Hora: 14h

Local: Igreja Anglicana em Gaibu

