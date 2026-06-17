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SOLIDARIEDADE Varal Solidário: campanha promove arrecadação de roupas para pessoas em situação de vulnerabilidade A ação, que também arrecada cobertores, é promovida pela Ferreira Costa e ocorre até 30 de junho nas lojas da rede

Com a chegada do inverno, a Ferreira Costa deu início a mais uma edição da campanha Varal Solidário, que tem como objetivo principal a arrecadação de roupas, agasalhos e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A ação social, consolidada no calendário da rede há mais de cinco anos, ocorre até o dia 30 de junho e conta com pontos de coleta instalados em lojas da rede nos estados de Pernambuco, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte.

A campanha mobiliza clientes e colaboradores em uma corrente de solidariedade voltada ao apoio de pessoas em vulnerabilidade. Além disso, os convida a contribuírem com peças em bom estado de conservação, que serão destinadas às instituições sociais parceiras responsáveis pela distribuição dos itens às famílias atendidas.

A proposta é ampliar o alcance das doações justamente em um período do ano em que muitas pessoas enfrentam dificuldades para se proteger das baixas temperaturas.

A iniciativa tem como intuito incentivar a solidariedade e fortalecer a rede de apoio às comunidades atendidas pelas entidades beneficiadas. Entre as organizações participantes estão instituições voltadas ao acolhimento de idosos, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e famílias em situação de rua.

"Acreditamos que pequenos gestos podem gerar grandes transformações. O Varal Solidário é uma forma de mobilizar nossos clientes, colaboradores e parceiros em torno de uma causa que impacta diretamente a vida de muitas pessoas. Cada peça doada representa acolhimento, dignidade e cuidado para quem mais precisa, especialmente neste período do ano", afirma o gerente de marketing da Ferreira Costa, Ronaldo Moura.

Os interessados em participar devem apenas entregar roupas, agasalhos ou cobertores em bom estado nos pontos de coleta disponíveis nas lojas participantes durante o horário de funcionamento.



Serviço:

Campanha Varal Solidário da Ferreira Costa

Período de arrecadação: até 30 de junho

Lojas participantes:

Ferreira Costa da Tamarineira - Recife/PE

Endereço: Rua Cônego Barata, nº. 275 - Tamarineira, Recife/PE

Instituição beneficiada: Prefeitura de Garanhuns

Ponto de coleta: Piso G0, saída da praça de alimentação

Ferreira Costa de Garanhuns/PE

Endereço: Avenida Santo Antônio, nº 515 - Santo Antônio, Garanhuns/PE

Instituição beneficiada: Prefeitura de Garanhuns

Ponto de coleta: Em frente à loja, ao lado do Atendimento ao Cliente

Ferreira Costa de Aracaujo/SE

Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 2695 - Inácio Barbosa, Aracaju/SE

Instituição beneficiada: A Chave do Futuro

Ponto de coleta: Em frente à loja

Ferreira Costa de João Pessoa/PB

Endereço: Estrada de Cabedelo KM 13,5 - João Pessoa/PB

Instituição beneficiada: Sesc Paraíba

Ponto de coleta: Mall de entrada

Ferreira Costa de Natal/RN

Endereço: Avenida Engenheiro Roberto Freire, nº 142 - Capim Macio, Natal/RN

Instituição beneficiada: Chic é Ser Solidário

Ponto de coleta: Em frente à loja, ao lado do guarda-volumes

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