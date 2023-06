Campinas investiga sexto caso de suspeita de febre maculosa

A- A+

A Secretaria de Saúde de Campinas (SP) confirmou, nesta quarta-feira (14), que foi notificada de mais um caso de suspeita de febre maculosa no município. Com isso, sobem para seis os possíveis registros da doença.

A paciente é uma mulher de 40 anos, moradora de Hortolândia, que esteve na Fazenda Santa Margarida, foco do surto da doença, no dia 27 de maio. " Ela apresentou sintomas em 10 de junho, segue internada em um hospital privado de Campinas e aguarda resultado do exame laboratorial", diz ainda a nota da secretaria.

Mais cedo nesta quinta-feira, a Secretaria já havia confirmado a existência de um quinto possível caso de febre maculosa. Nesse caso, trata-se de uma mulher de 38 anos que esteve na mesma fazenda no dia 3 de junho. Ela apresentou os sintomas no dia 10 e foi internada em Campinas três dias depois. Um exame de laboratório irá confirmar se a mulher contraiu a doença.

Três mortes causadas pela febre maculosa já foram confirmadas pelas autoridades e uma quarta, de uma adolescente de 16 anos, segue em investigação no município. Todos estiveram na Fazenda Santa Margarida no dia 27 de maio, participando do evento Feijoada do Rosa. O distrito de Joaquim Egídio, onde fica a propriedade rural, é mapeado como área de risco para a doença.

Matéria em atualização

Veja também

BRASIL Câmara Federal aprova MP do Mais Médicos; confira as novas regras