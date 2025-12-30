Ter, 30 de Dezembro

Campo do Cacique recebe Gramadão totalmente requalificado pela Prefeitura do Recife

Localizado no Sítio do Cardoso, no bairro da Madalena, o espaço é o 18º revitalizado pelo programa

Agora, o Campo do Cacique conta com grama sintética, alambrado, portões de acesso e iluminaçãoAgora, o Campo do Cacique conta com grama sintética, alambrado, portões de acesso e iluminação - Foto: Vanessa Alcântara / Prefeitura do Recife

O Recife acaba de ganhar mais um campo de futebol totalmente requalificado. No bairro da Madalena, no Sítio do Cardoso, o tradicional Campo do Cacique recebeu melhorias em toda a estrutura, incluindo a instalação de grama sintética, alambrados e iluminação.

Este é o 18º espaço reformado pelo Gramadão, projeto da Prefeitura do Recife operacionalizado pela Secretaria de Esportes, que tem transformado campos de várzea por toda a cidade.

O equipamento foi entregue na noite desta segunda-feira (29) pelo prefeito João Campos.

“É um dia especial poder vir aqui inaugurar este equipamento. Uma coisa que me dá alegria é poder andar pela cidade e ter a certeza de que estamos trabalhando para fazer aquilo que é certo, para tirar do papel sonhos de muitos anos e transformar em realidade. Quando assumi a Prefeitura, não havia nenhum campo de futebol society de grama sintética para jogar de forma gratuita na cidade, e agora já fizemos 18. Vamos continuar trabalhando cada vez mais pelo Recife”, afirmou o prefeito João Campos.

Crianças do Sítio Cardoso se divertem jogando bola no novo campo, agora totalmente revitalizadoCrianças do Sítio Cardoso se divertem jogando bola no novo campo, agora totalmente revitalizado. Foto: Vanessa Alcântara / Prefeitura do Recife

O Campo do Cacique tem uma área total de 5.512 m² e passou por intervenções que visam proporcionar um ambiente de lazer com segurança e qualidade. Foram realizadas obras de drenagem e terraplanagem, construção de muretas e alambrados, sistema de esgotamento, portões de acesso, entre outros serviços.

Dentro das quatro linhas, foi feita a instalação da grama sintética, a troca das traves, além da implantação de redes de proteção e pinturaDentro das quatro linhas, foi feita a instalação da grama sintética, a troca das traves, além da implantação de redes de proteção e pintura. Foto: Vanessa Alcântara / Prefeitura do Recife

As calçadas no entorno do campo também foram refeitas pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), garantindo melhoria no tráfego de pedestres no entorno do equipamento.

Desde 2023, quando o programa Gramadão foi lançado, a Prefeitura do Recife tem trabalhado na reforma de campos de futebol, proporcionando à população recifense espaços públicos com infraestrutura de excelência, fomentando a prática esportiva e o bem-estar social.

Outras 17 localidades já foram beneficiadas com as melhorias:

