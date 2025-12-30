A- A+

INOVAÇÃO Campo do Cacique recebe Gramadão totalmente requalificado pela Prefeitura do Recife Localizado no Sítio do Cardoso, no bairro da Madalena, o espaço é o 18º revitalizado pelo programa

O Recife acaba de ganhar mais um campo de futebol totalmente requalificado. No bairro da Madalena, no Sítio do Cardoso, o tradicional Campo do Cacique recebeu melhorias em toda a estrutura, incluindo a instalação de grama sintética, alambrados e iluminação.

Este é o 18º espaço reformado pelo Gramadão, projeto da Prefeitura do Recife operacionalizado pela Secretaria de Esportes, que tem transformado campos de várzea por toda a cidade.

O equipamento foi entregue na noite desta segunda-feira (29) pelo prefeito João Campos.

“É um dia especial poder vir aqui inaugurar este equipamento. Uma coisa que me dá alegria é poder andar pela cidade e ter a certeza de que estamos trabalhando para fazer aquilo que é certo, para tirar do papel sonhos de muitos anos e transformar em realidade. Quando assumi a Prefeitura, não havia nenhum campo de futebol society de grama sintética para jogar de forma gratuita na cidade, e agora já fizemos 18. Vamos continuar trabalhando cada vez mais pelo Recife”, afirmou o prefeito João Campos.

Crianças do Sítio Cardoso se divertem jogando bola no novo campo, agora totalmente revitalizado. Foto: Vanessa Alcântara / Prefeitura do Recife

O Campo do Cacique tem uma área total de 5.512 m² e passou por intervenções que visam proporcionar um ambiente de lazer com segurança e qualidade. Foram realizadas obras de drenagem e terraplanagem, construção de muretas e alambrados, sistema de esgotamento, portões de acesso, entre outros serviços.

Dentro das quatro linhas, foi feita a instalação da grama sintética, a troca das traves, além da implantação de redes de proteção e pintura. Foto: Vanessa Alcântara / Prefeitura do Recife

As calçadas no entorno do campo também foram refeitas pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), garantindo melhoria no tráfego de pedestres no entorno do equipamento.

Desde 2023, quando o programa Gramadão foi lançado, a Prefeitura do Recife tem trabalhado na reforma de campos de futebol, proporcionando à população recifense espaços públicos com infraestrutura de excelência, fomentando a prática esportiva e o bem-estar social.

Outras 17 localidades já foram beneficiadas com as melhorias:

a Arena 1x1, no Ibura, na antiga Praça do Lixão;

a Vila Aliança, no Ipsep;

o Campo do Jardim de Alá, na Imbiribeira;

o da Campina do Barreto, no bairro homônimo;

o do Bueirão, na Torre;

o Parque do Caiara e o da Coronel Furtado, na Iputinga;

a Vila Cardeal, em Areias;

o Campo do Onze, em Santo Amaro;

o Campo dos Milagres, no Ibura;

o Campo da Chesf e o de Roda de Fogo, ambos nos Torrões;

o Campo do Coque;

o do Parque da Macaxeira;

o Campo do Banco, na Várzea;

o do Caducos, na Mustardinha;

e o campo do Pina, no Parque Linear.

