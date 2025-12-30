Campo do Cacique recebe Gramadão totalmente requalificado pela Prefeitura do Recife
Localizado no Sítio do Cardoso, no bairro da Madalena, o espaço é o 18º revitalizado pelo programa
O Recife acaba de ganhar mais um campo de futebol totalmente requalificado. No bairro da Madalena, no Sítio do Cardoso, o tradicional Campo do Cacique recebeu melhorias em toda a estrutura, incluindo a instalação de grama sintética, alambrados e iluminação.
Este é o 18º espaço reformado pelo Gramadão, projeto da Prefeitura do Recife operacionalizado pela Secretaria de Esportes, que tem transformado campos de várzea por toda a cidade.
O equipamento foi entregue na noite desta segunda-feira (29) pelo prefeito João Campos.
“É um dia especial poder vir aqui inaugurar este equipamento. Uma coisa que me dá alegria é poder andar pela cidade e ter a certeza de que estamos trabalhando para fazer aquilo que é certo, para tirar do papel sonhos de muitos anos e transformar em realidade. Quando assumi a Prefeitura, não havia nenhum campo de futebol society de grama sintética para jogar de forma gratuita na cidade, e agora já fizemos 18. Vamos continuar trabalhando cada vez mais pelo Recife”, afirmou o prefeito João Campos.
O Campo do Cacique tem uma área total de 5.512 m² e passou por intervenções que visam proporcionar um ambiente de lazer com segurança e qualidade. Foram realizadas obras de drenagem e terraplanagem, construção de muretas e alambrados, sistema de esgotamento, portões de acesso, entre outros serviços.
As calçadas no entorno do campo também foram refeitas pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), garantindo melhoria no tráfego de pedestres no entorno do equipamento.
Desde 2023, quando o programa Gramadão foi lançado, a Prefeitura do Recife tem trabalhado na reforma de campos de futebol, proporcionando à população recifense espaços públicos com infraestrutura de excelência, fomentando a prática esportiva e o bem-estar social.
Outras 17 localidades já foram beneficiadas com as melhorias:
- a Arena 1x1, no Ibura, na antiga Praça do Lixão;
- a Vila Aliança, no Ipsep;
- o Campo do Jardim de Alá, na Imbiribeira;
- o da Campina do Barreto, no bairro homônimo;
- o do Bueirão, na Torre;
- o Parque do Caiara e o da Coronel Furtado, na Iputinga;
- a Vila Cardeal, em Areias;
- o Campo do Onze, em Santo Amaro;
- o Campo dos Milagres, no Ibura;
- o Campo da Chesf e o de Roda de Fogo, ambos nos Torrões;
- o Campo do Coque;
- o do Parque da Macaxeira;
- o Campo do Banco, na Várzea;
- o do Caducos, na Mustardinha;
- e o campo do Pina, no Parque Linear.