Qualificação Campus Olinda do IFPE abre 38 vagas remanescentes nos cursos de Artes Visuais e Computação Gráfica Vagas remanescentes são destinadas a candidatos que já concluíram o Ensino Médio

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) abriu inscrições para 38 vagas em cursos técnicos subsequentes no Campus Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



Há oportunidades para os cursos de Artes Visuais e Computação Gráfica. As vagas remanescentes são destinadas a candidatos que já concluíram o Ensino Médio.



Confira distribuição das vagas:

- Curso técnico subsequente em Artes Visuais (manhã) – 15 vagas;

- Curso técnico subsequente em Artes Visuais (tarde) – 12 vagas;

- Curso técnico subsequente em Computação Gráfica (tarde) – 11 vagas.

Inscrições

As inscrições foram abertas nesta quinta-feira (5) e seguem até o dia 15 de março via e-mail ou presencialmente na Coordenação de Registro Acadêmico (Cradt) do Campus Olinda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Para quem deseja se inscrever pela internet, o e-mail deve ser enviado para [email protected]. É preciso anexar os seguintes documentos:



- Histórico escolar do ensino médio;

- Documento oficial de identificação com foto

- Formulário de inscrição preenchido.



No assunto do e-mail, é necessário informar o nome completo do candidato e o curso pretendido.





Seleção

De acordo com o IFPE, a classificação dos candidatos será feita a partir da média das notas de Língua Portuguesa e Matemática obtidas durante o Ensino Médio, calculada com base no histórico escolar apresentado no momento da inscrição.



O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 23 de março.

Cronograma

Inscrições: 5 a 15 de março de 2026

Lista preliminar da aferição de cotas: 18 de março de 2026

Lista preliminar de classificação: 20 de março de 2026

Resultado final: 23 de março de 2026

Matrículas: 24 e 25 de março de 2026

Os resultados e demais etapas do processo seletivo serão divulgados no site do Campus Olinda.

