Campus Recife da UFPE terá Hospital Odontológico

A- A+

Leia também

• UFPE seleciona bolsistas para participação nos Planos Municipais de Redução de Riscos

• Programa Ondatec reúne estudantes da Rede Municipal de Ensino do Recife em mega aulão na UFPE

O campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, ganhará um Hospital Odontológico. A implantação do novo centro de saúde foi aprovada em reunião do Conselho Universitário (Consuni) do último dia 27.

Segundo a instituição, o hospital será um órgão suplementar, como já é o Hospital das Clínicas. Usuários de todo o Estado serão atendidos pela estrutura já existente nos departamentos ligados ao curso de Odontologia.

“As instalações das principais clínicas-escola passarão por readequação, com reforma da estrutura física e aquisição de novos consultórios odontológicos e equipamentos”, afirmou a professora Daniela Feitosa, responsável pela equipe de transição do Hospital Odontológico e vice-diretora do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade.

O investimento nas obras de adequação dos espaços será de, aproximadamente, R$ 3,5 milhões. De acordo com a UFPE, o projeto executivo do hospital está sendo concluído. Posteriormente, haverá a fase de licitação e, no segundo semestre de 2024, deverão ser iniciadas as obras. A instituição ressalta que o atendimento que já existe continuará.

A criação do hospital tem como objetivo gerenciar as clínicas-escola, serviços odontológicos da UFPE e suas unidades de apoio; bem como disponibilizar suas instalações para o desenvolvimento de aulas práticas dos cursos de graduação e pós-graduação em Odontologia, dos projetos de pesquisa e de extensão e dos serviços prestados à comunidade externa em parceria com as redes de atenção à saúde bucal municipais e estadual.

“Além disso, com a criação do hospital, um plano de ação para readequações de todos os serviços e sua posterior manutenção poderá ser idealizado, com ações previstas para médio e longo prazos”, adiantou Daniela.

Encaminhamento

De acordo com a UFPE, o Hospital Odontológico terá uma equipe de cerca de 40 cirurgiões-dentistas – 30 são docentes da universidade – e 18 técnicos, e contará com ações de educação em saúde, exames diagnósticos, clínicos, de imagem e histopatológicos.

Outros serviços ofertados são tratamentos restauradores, periodontais, endodônticos e cirúrgicos em todos os ciclos de vida, da infância à fase adulta e velhice. Em breve, será iniciada a oferta de tratamento protético.

O acolhimento e o encaminhamento dos usuários do Hospital Odontológico da UFPE serão feitos via Núcleo de Acolhimento e Pronto-Atendimento (Napa), que atende pelo telefone (81) 2126.8830. O contato com o Napa também pode ser feito pelo e-mail [email protected].

Veja também

guerra no oriente médio Israel usa 'inteligência em tempo real' para orientar ações contra o Hamas em Gaza