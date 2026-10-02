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Educação Campus Recife do Polo de Inovação do IFPE é lançado com presença de representante do MEC Iniciativa foi lançada nessa quinta-feira (1°) e visa desenvolver soluções focadas no setor produtivo

O Polo de Inovação/Unidade Embrapii do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) foi lançado, com a presença de representante do Ministério da Educação (MEC), nessa quinta-feira (1°).

O objetivo da unidade é conectar a ciência, a inovação e a tecnologia do IFPE ao setor produtivo por meio de desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) realizados por estudantes, professores e pesquisadores.

O Campus Recife ainda foi credenciado na área de Tecnologias Inovadoras para Descarbonização Industrial e Transição Energética, a partir do curso técnico em refrigeração e climatização.

O secretário-executivo do MEC, Rodolfo Cabral, observa o resultado proveniente do desenvolvimento de pesquisa e inovação em salas de aula.

“Fazer isso aqui, no Recife, é fortalecer o protagonismo de Pernambuco e do Nordeste na transição energética do Brasil. Aqui se formarão os técnicos, os tecnólogos e os pesquisadores que vão liderar a indústria sustentável nas próximas décadas”, destacou.

Criada em 2013, a partir de uma iniciativa entre o MEC e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a rede Embrapii conta com 93 unidades no país, onde 47 são vinculadas ao MEC, destas 16 estão instaladas em institutos federais.

O MEC também está investindo R$ 9 milhões para cobrir os planos de ação das três novas unidades Embrapii criadas em 2026.

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