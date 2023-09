Canadá alerta residentes LGBTQIA+ sobre riscos de viagem aos EUA

A- A+

O Canadá emitiu um alerta aos seus residentes LGBTQIA+ sobre os riscos de visitar determinadas regiões dos Estados Unidos, após a aprovação de leis e políticas públicas que, segundo Ottawa, podem afetá-los diretamente. A recomendação do governo canadense não cita diretamente estados ou leis específicos, mas aborda a possibilidade de discriminação e assédio no país vizinho.

O alerta foi incluído no aviso do governo canadense sobre viagens aos EUA. Uma seção específica para cidadãos LGBTQIA+ foi adicionada ao documento, recomendando que eles busquem se informar sobre leis estaduais e locais antes de embarcarem para o país.

Os países sujeitos aos avisos de viagem do Canadá para pessoas LGBTQIA+ incluem o Irã e a Líbia, embora esses avisos sejam muito mais explícitos sobre os riscos que os visitantes enfrentam, incluindo a prisão ou a pena de morte. No caso dos EUA, a recomendação leva o usuário para uma página on-line com recomendações gerais, que incluem a potencial de dificuldade de acesso aos cuidados para transgêneros e a possibilidade de discriminação e assédio.

“Você pode enfrentar certas barreiras e riscos ao viajar para fora do Canadá”, afirma a página de conselhos gerais. “Pesquise e prepare-se para sua viagem com antecedência para que sua viagem corra bem.”

Justin Trudeau e seu gabinete tornaram a defesa dos direitos LGBTQIA+ parte da política externa do Canadá e não se esquivou de enfrentamentos em momentos embaraçosos, como a defesa da posição da sua homóloga italiana, Giorgia Meloni, sobre os direitos dos homossexuais na cúpula do Grupo dos Sete no início deste ano.

Na terça-feira, a vice-primeira-ministra Chrystia Freeland disse que apoia a decisão de atualizar o comunicado de viagens.

- Todo governo canadense, incluindo o nosso governo, precisa colocar no centro de tudo o que fazemos os interesses e a segurança de cada canadense - disse ela aos repórteres em New Brunswick. - É isso que estamos fazendo agora. É isso que sempre faremos.

Debate interno e externo

Embora não cite nenhuma lei específica, uma série de medidas restritivas à populações LGBTQIA+ foram aprovadas nos EUA. Na Flórida, o governador republicano Ron DeSantis assinou uma série de leis, incluindo restrições aos cuidados de saúde para transgêneros, conteúdo sobre orientação sexual e identidade de gênero nas escolas, uso de banheiro por transgêneros e shows de drag no estado.

Outros estados, incluindo Tennessee, Montana e Arkansas, apresentaram projetos de lei que proíbem apresentações de drag em público, embora estes tenham enfrentado contestações judiciais ou tenham sido diluídos pelos legisladores.

Contudo, o Canadá não escapa do debate sobre as questões de gênero. O país enfrenta um debate interno sobre os direitos das crianças transgênero nas escolas, com os líderes conservadores a expressarem cada vez mais preocupações.

O primeiro-ministro de Saskatchewan, Scott Moe, sinalizou que planeja seguir o primeiro-ministro de New Brunswick, Blaine Higgs, ao exigir que as escolas obtenham permissão dos pais antes de permitir que alunos menores de 16 anos mudem seus pronomes ou nomes.

Veja também

Argentina Um ano após atentado contra Cristina Kirchner, Argentina permanece sem respostas