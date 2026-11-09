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Internacional Canadá amplia escopo de programa de alívio tarifário a bens não siderúrgicos Segundo comunicado, o governo está estendendo a isenção horizontal para tarifas dos EUA por um ano, até 30 de junho de 2028

O ministro das Finanças do Canadá, François-Philippe Champagne, anunciou nesta segunda-feira (9) mudanças nas medidas de alívio tarifário para melhor apoiar as empresas e trabalhadores canadenses afetados pelas tarifas dos EUA.

Segundo comunicado, o governo está estendendo a isenção horizontal para tarifas dos EUA por um ano, até 30 de junho de 2028. Este alívio agora contemplará bens não relacionados ao aço usados na mineração, extração de pedreiras ou de petróleo e gás, e todos os bens usados por entidades de educação pública.

O ministro também anunciou que o alívio horizontal será removido para certos bens identificados como tendo produção doméstica. Esta mudança entrará em vigor em 1º de dezembro de 2026, para certos reboques, e em 1º de fevereiro de 2027, para certos fios e perfis de alumínio e produtos de papelão.

Além disso, para apoiar a competitividade das empresas canadenses que não conseguem se afastar das fontes de suprimento dos EUA, o governo está concedendo alívio tarifário direcionado para certos bens importados que estão em falta no mercado canadense.

"Diante das tarifas dos EUA e da crescente incerteza global, o Canadá está focado no que podemos controlar. Estamos fortalecendo nossa economia internamente e fazendo investimentos estratégicos para construir uma economia mais forte, independente e resiliente", disse Champagne no comunicado.

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