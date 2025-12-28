A- A+

MUNDO Canadá anuncia assistência adicional de 2,5 bilhões de dólares canadenses para a Ucrânia O encontro entre os dois ocorreu em Halifax, Nova Escócia neste sábado (27)

Em reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, o primeiro ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou 2,5 bilhões de dólares canadenses em ajuda ao país em guerra.

O encontro ocorreu em Halifax, Nova Escócia neste sábado, 27, e antecede o de Zelensky com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Flórida, neste domingo, 28.

Em nota oficial, Carney reitera o apoio do país à Ucrânia. "O Canadá comprometeu-se com novo apoio à Ucrânia, não apenas para ajudar a acabar com esta guerra, mas também para ajudar o povo ucraniano a se recuperar e reconstruir. O Canadá está com a Ucrânia, porque a sua causa - liberdade, democracia, soberania - é a nossa causa."

Desde a invasão russa, o Canadá forneceu quase 22 bilhões de dólares canadenses em assistência à Ucrânia, incluindo mais de 12 bilhões de dólares canadenses em apoio financeiro direto, tornando o país um dos maiores contribuintes para a recuperação e reconstrução da Ucrânia.



Em seu perfil nas redes sociais, Zelenskyy destacou a importância do pacote de assistência anunciado pelo Canadá e o compartilhamento de posições comuns sobre questões-chave.



"A Rússia continua a atormentar nossas cidades e nosso povo. Moscou rejeitou até mesmo as propostas de um cessar-fogo de Natal e está intensificando a brutalidade de seus ataques com mísseis e drones. Este é um sinal claro de como eles realmente encaram a diplomacia por lá", afirma. "É preciso um nível suficiente de apoio à Ucrânia. E também é preciso um nível suficiente de pressão sobre a Rússia."



*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

Veja também