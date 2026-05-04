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Economia

Canadá anuncia investimento de US$ 1,1 bilhão para empresas afetadas por tarifas dos EUA

A iniciativa inclui a criação de um novo programa do Banco de Desenvolvimento Empresarial do Canadá (BDC) que fortalecerá a resiliência econômica do país

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Em 24 de janeiro de 2026, o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou o Canadá de que, caso o país concluísse um acordo comercial com a China, ele imporia uma tarifa de 100% sobre todos os produtos que cruzassem a fronteiraEm 24 de janeiro de 2026, o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou o Canadá de que, caso o país concluísse um acordo comercial com a China, ele imporia uma tarifa de 100% sobre todos os produtos que cruzassem a fronteira - Foto: Mandel Ngan / AFP

O governo do Canadá anunciou, nesta segunda-feira, 4, um investimento de 1,5 bilhão de dólares canadenses (cerca de US$ 1,1 bilhão) para apoiar diversos setores industriais canadenses afetados pelas tarifas impostas pela administração do presidente dos EUA, Donald Trump.

De acordo com comunicado, a iniciativa inclui a criação de um novo programa do Banco de Desenvolvimento Empresarial do Canadá (BDC) que fortalecerá a resiliência econômica do país.

"Em decorrência do ajuste das tarifas americanas sobre produtos que contêm aço, alumínio e cobre, previsto para 6 de abril de 2026, o governo do Canadá está trabalhando com urgência para transformar nossas indústrias estratégicas, de modo que elas possam se adaptar, competir e prosperar neste novo cenário global", detalha.

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Segundo o governo canadense, o programa BDC oferecerá financiamento em condições favoráveis para permitir que as empresas enfrentem as pressões imediatas, bem como uma nova ferramenta para se transformar e se adaptar às futuras condições de mercado.

O governo do Canadá também promete continuar apoiando outros setores críticos afetados pelas tarifas, que são pilares fundamentais da economia canadense, como o setor de madeira serrada e florestal.

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