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CONTRAPARTIDA

Canadá anuncia tarifas de 15% a 50% sobre produtos dos EUA

Ao detalhar a resposta de Ottawa, as autoridades disseram nesta terça-feira que as tarifas canadenses igualarão os níveis das dos Estados Unidos

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Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark CarneyPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney - Foto: Saul Loeb/AFP

O Canadá anunciou, nesta terça-feira (25), tarifas de retaliação sobre produtos americanos, que variam de 15% a 50%, em uma escalada da guerra comercial entre esses aliados históricos.

Os impostos de Ottawa entrarão em vigor em 8 de setembro, um cronograma já apresentado pelo primeiro-ministro Mark Carney, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs tarifas de 50% sobre produtos canadenses no sábado.

Ao detalhar a resposta de Ottawa, as autoridades disseram nesta terça-feira que as tarifas canadenses igualarão os níveis das dos Estados Unidos, que afetam indústrias como as de aço, laticínios e eletrônicos.

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O governo do Canadá também anunciou um pacote de ajuda de 5,4 bilhões de dólares (27,81 bilhões de reais) para as empresas e os trabalhadores afetados.

"Este é um desafio sem precedentes imposto ao Canadá. Mas o Canadá estará à altura das circunstâncias", declarou o ministro das Finanças, François-Philippe Champagne.

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