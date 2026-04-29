A- A+

canetas emagrecedoras Canadá aprova 1º versão genérica do Ozempic; veja previsão no Brasil Expectativa é que Anvisa autorize uma versão genérica da semaglutida até junho

O Canadá aprovou sua primeira versão genérica do Ozempic, abrindo caminho para um acesso mais barato aos populares medicamentos para diabetes e obesidade. A autoridade sanitária canadense autorizou a venda de uma injeção da Reddy’s Laboratories, farmacêutica indiana conhecida como Dr. Reddy’s.

No país norte-americano, a patente da semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, chegou ao fim ainda em janeiro deste ano. No Brasil, o período em que o laboratório Novo Nordisk tinha exclusividade para comercializar o medicamento chegou ao fim em março. A expectativa é que as primeiras versões similares e genéricas sejam aprovadas aqui até junho.

A autoridade sanitária do Canadá analisa ainda outras oito solicitações de semaglutida genérica feitas por diferentes empresas, segundo disse em um comunicado nesta terça-feira. Em nota, a Dr. Reddy’s disse que os preparativos para o lançamento da sua versão no país estão em andamento, porém ainda sem fornecer um prazo.

Dezenas de fabricantes vêm se preparando para lançar versões alternativas do Ozempic pelo mundo, com a concorrência podendo reduzir os custos mensais para até US$ 14 (cerca de R$ 70 na cotação atual) em alguns países. Em março, a Índia foi o primeiro grande mercado a lançar produtos de semaglutida genérica, levando a Novo Nordisk a reduzir os preços do Ozempic e do Wegovy no país.

A autoridade sanitária canadense explicou que o intervalo entre o vencimento da patente e a aprovação do medicamento no país se deve, em parte, a um acúmulo de análises de pedidos. Entre 2016 e 2025, o órgão regulador registrou um aumento de 43% nas submissões de medicamentos genéricos, segundo o porta-voz Mark Johnson.

Mesmo enquanto a patente estava vigente, outras farmacêuticas já podiam submeter seus produtos para aprovação, embora precisassem esperar o período chegar ao fim para vendê-los. Segundo Johnson, porém, a complexidade das análises também aumentou, levando a um crescimento de 30% no número médio de horas necessárias para avaliar os pedidos.

No comunicado, a autoridade sanitária afirmou que concluiu a análise do pedido da Dr. Reddy’s dentro do prazo alvo de 180 dias. O órgão regulador acrescentou que muitos medicamentos genéricos no Canadá são de 45% a 90% mais baratos do que as versões de marca.

Previsão no Brasil

Após o fim do período da patente da semaglutida, em março, a expectativa é alta pela entrada de versões similares ou de genéricos do medicamento no Brasil. No entanto, para isso as farmacêuticas precisam submeter os dados que comprovem que o seu produto também é seguro e eficaz e receber uma aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa).

No último dia 13, no entanto, a agência reguladora brasileira indeferiu o pedido da Dr. Reddy’s, alegando que não foram atendidos todos os requisitos técnicos exigidos para comprovação de eficácia, segurança e qualidade do produto. Ainda assim, há outros 16 pedidos de registro de semaglutida genérica em análise pela Anvisa, e a expectativa é que algum seja aprovado até junho.

No ano passado, a agência publicou edital para que as empresas que produzem o medicamento pudessem solicitar prioridade de análise. “A medida teve como objetivo garantir o abastecimento do mercado brasileiro, considerando que a Anvisa identificou, por meio de sua área de fiscalização, instabilidade na oferta de medicamentos desta classe”, disse o órgão.

No Brasil, medicamentos genéricos precisam ser obrigatoriamente ao menos 35% mais baratos do que os de referência. Na prática, porém, essa redução é ainda maior. Segundo estimativas da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (PróGenéricos), os genéricos costumam ter um preço 60% menor no mercado brasileiro.

Em estudo publicado no periódico Economia e Sociedade, pesquisadores da Universidade de Brasília e da Universidade Federal de Santa Catarina analisaram essa diferença em farmácias e drogarias do país. O trabalho confirmou que genéricos costumam ser de fato 59% mais baratos, e apontou que os similares geralmente também têm o custo 15% inferior ao remédio de referência.

Veja também