Canadá bloqueia venda de terras raras à China

O governo do Canadá bloqueou, pela primeira vez, uma venda de minerais raros do Grande Norte do país para uma empresa com sede na China, país líder no setor, informou uma fonte oficial nesta terça-feira (18).

O governo federal não exclui intervir novamente para "restringir os investimentos chineses no setor de mineração canadense", explicou um funcionário à AFP sob condição de anonimato.

Depois da falência de sua filial canadense, a companhia australiana Vital Metals previa vender suas reservas de minerais à chinesa Shenghe Resources por não poder beneficiá-las.

Mas Jonathan Wilkinson, ministro de Recursos Naturais, "interveio para facilitar a conclusão de um acordo e que os materiais possam ficar no Canadá", detalhou a fonte.

Esses minerais extraídos da mina de Nechalacho, no noroeste do país, foram vendidos por aproximadamente 2 milhões de dólares (R$ 10,8 milhões) ao Saskatchewan Research Council, que constrói usinas de beneficiamento.

O governo canadense considera que os minerais raros são uma questão de segurança nacional e constituem um elemento determinante em sua estratégia de descarbonização.

O governo de Justin Trudeau adotou restrições aos investimentos e à exportação desses materiais, que visam principalmente a China.

As chamadas "terras raras" e outros minerais estratégicos como lítio, cádmio, níquel e cobalto são componentes essenciais das baterias de veículos elétricos, das turbinas eólicas e de outras tecnologias verdes.

