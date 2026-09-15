Canadá continuará sendo o 'parceiro mais importante' dos EUA em áreas-chave, diz primeiro-ministro
Washington aumentou as tarifas sobre uma série de produtos canadenses nesta terça-feira (15)
O Canadá continuará sendo um parceiro crucial para os Estados Unidos em "áreas-chave", afirmou o primeiro-ministro, Mark Carney, nesta terça-feira (15), durante uma reunião com investidores globais, em meio à guerra comercial em curso entre os dois países.
"Aos nossos amigos americanos, permitam-me dizer o seguinte: sempre seremos vizinhos, e o Canadá continuará sendo o parceiro mais importante dos Estados Unidos em muitas áreas-chave", declarou o primeiro-ministro na Cúpula de Investimentos do Canadá.
Washington aumentou as tarifas sobre uma série de produtos canadenses nesta terça-feira (15). Alguns queijos, couros, lanchas, produtos de papel e artigos de aço agora estão sujeitos a uma tarifa de 50% na entrada nos Estados Unidos.
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As mudanças foram anunciadas na semana passada, depois que Ottawa impôs tarifas sobre produtos americanos em resposta às sobretaxas previamente estabelecidas por Washington.
A economia canadense tem sido fortemente dependente dos Estados Unidos por décadas; o país é o maior mercado do mundo e recebe quase três quartos de suas exportações.