Canadá de luto por massacre em escola e residência que deixou 9 mortos

O Canadá está de luto, afirmou nesta quarta-feira (11) o primeiro-ministro, Mark Carney, depois que nove pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas em um ataque armado em uma escola de ensino médio e em uma residência, em um dos massacres mais graves já registrados no país.

"A nação está de luto", declarou Carney, emocionado, em breves declarações à imprensa no dia seguinte ao ataque em Tumbler Ridge, cidade de 2.300 habitantes ao pé das Montanhas Rochosas, na província da Colúmbia Britânica.

"O Canadá está com vocês", acrescentou o primeiro-ministro, que ordenou que as bandeiras fossem hasteadas a meio-mastro por sete dias em razão da tragédia.

Suspeita-se que o ataque foi realizado por "uma mulher de cabelo castanho e que usava um vestido", segundo a descrição da polícia, que foi encontrada morta com um disparo aparentemente autoinfligido.

Dos 27 feridos, duas pessoas estão em estado grave, indicou a Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) em um comunicado.

Na terça-feira, Carney se declarou "devastado" pelos "atos horríveis de violência" e cancelou uma viagem que faria à Alemanha nesta quarta-feira para participar da Conferência de Segurança de Munique.

A polícia encontrou seis mortos na escola. Uma sétima vítima baleada morreu a caminho do hospital.

Outras duas pessoas foram encontradas sem vida em uma residência próxima, que a polícia considera "ligado ao ataque".

"Dia difícil e sensível"

"Estamos devastados pela perda de vidas e pelo profundo impacto desta tragédia nas famílias, nos estudantes, nos professores e em toda a comunidade", declarou a Prefeitura de Tumbler Ridge em um comunicado.

"Meu filho mais novo acabou de concluir o ensino médio (...). Minha filha mais velha trabalha a 300 metros da escola. Mais uma vez, por pouco", disse à AFP, visivelmente abalado, Trent Ernst, jornalista local e ex-professor substituto no instituto de Tumbler Ridge, uma cidade conhecida pelo turismo ao ar livre, graças à proximidade das montanhas e de um parque geológico.

Darian Quist, um estudante do estabelecimento, contou à emissora estatal CBC que estava em aula quando foi anunciado um confinamento. No início, não sabia se era algo grave até começar a receber fotos "terríveis" do massacre em sua escola.

"Trancamos as portas com mesas por mais de duas horas", até que a polícia chegou para escoltá-los para fora do edifício.

"A gente pensa que essas coisas nunca acontecem", disse sua mãe, Shelley Quist, muito emocionada. "Não vou tirá-lo de vista por um bom tempo", acrescentou sobre o filho, que saiu ileso.

Após os disparos, as autoridades determinaram o confinamento dos moradores de Tumbler Ridge e das zonas próximas. A medida foi levantada no fim da tarde depois de se descartar a existência de outros suspeitos foragidos ou qualquer ameaça à população.

O primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, descreveu o ocorrido como um fato "inimaginável".

É o segundo massacre na Colúmbia Britânica em menos de um ano. Em abril de 2025, um homem matou 11 pessoas em Vancouver ao investir com seu caminhão contra uma multidão que celebrava um festival cultural filipino.

Nina Krieger, ministra provincial de Segurança, afirmou que foi "um dos piores massacres da história" do Canadá.

O chefe da polícia local, Ken Floyd, destacou "um dia extraordinariamente difícil e sensível para nossa comunidade". "Agradecemos a cooperação com os nossos agentes, que continuam seu trabalho para avançar na investigação", acrescentou.

A polícia realiza investigações adicionais em outras propriedades da cidade para determinar se há mais locais ligados ao crime.

