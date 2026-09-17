Canadá e Europa são 'mais fortes juntos', diz Carney no Parlamento da UE
"Nós compartilhamos valores comuns pelos quais sempre lutamos e cuja defesa exige que permaneçamos sempre vigilantes", declarou o primeiro-ministro canadense no Parlamento Europeu em Estrasburgo
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, celebrou nesta quinta-feira (17) a proposta para que o país se torne um "membro associado" da União Europeia (UE) e afirmou que os dois aliados são "mais fortes juntos", em um discurso para os eurodeputados.
"Nós compartilhamos valores comuns pelos quais sempre lutamos e cuja defesa exige que permaneçamos sempre vigilantes", declarou Carney no Parlamento Europeu em Estrasburgo.
"A Europa e o Canadá são mais fortes juntos", acrescentou.
Em um contexto de distanciamento em relação a Washington, aliado tradicional de Bruxelas e Ottawa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs na quarta-feira (16) ao Canadá que se torne o primeiro "membro associado" do bloco.
Leia também
• Associação com o Canadá 'não está direcionada contra ninguém', diz UE
• Trump ameaça interromper comércio com UE após convite para que Canadá seja 'membro associado'
• UE: Von der Leyen propõe estoque de matérias-primas críticas, impulso à IA e acena ao Canadá
O gesto irritou o presidente americano Donald Trump, que o considerou um "ato hostil" e ameaçou impor "tarifas muito sérias" ou cortar as relações comerciais com a UE.
"Não somos aliados de circunstância. Não buscamos acordos de soma zero", declarou Carney, que foi, na quarta-feira, o convidado de honra de Ursula von der Leyen durante o discurso sobre o Estado da União no Parlamento Europeu.
A UE e o Canadá querem ser "um farol para as democracias, não dominar os outros", disse o canadense.