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União Europeia Canadá e Europa são 'mais fortes juntos', diz Carney no Parlamento da UE "Nós compartilhamos valores comuns pelos quais sempre lutamos e cuja defesa exige que permaneçamos sempre vigilantes", declarou o primeiro-ministro canadense no Parlamento Europeu em Estrasburgo

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, celebrou nesta quinta-feira (17) a proposta para que o país se torne um "membro associado" da União Europeia (UE) e afirmou que os dois aliados são "mais fortes juntos", em um discurso para os eurodeputados.

"Nós compartilhamos valores comuns pelos quais sempre lutamos e cuja defesa exige que permaneçamos sempre vigilantes", declarou Carney no Parlamento Europeu em Estrasburgo.

"A Europa e o Canadá são mais fortes juntos", acrescentou.

Em um contexto de distanciamento em relação a Washington, aliado tradicional de Bruxelas e Ottawa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs na quarta-feira (16) ao Canadá que se torne o primeiro "membro associado" do bloco.

O gesto irritou o presidente americano Donald Trump, que o considerou um "ato hostil" e ameaçou impor "tarifas muito sérias" ou cortar as relações comerciais com a UE.

"Não somos aliados de circunstância. Não buscamos acordos de soma zero", declarou Carney, que foi, na quarta-feira, o convidado de honra de Ursula von der Leyen durante o discurso sobre o Estado da União no Parlamento Europeu.

A UE e o Canadá querem ser "um farol para as democracias, não dominar os outros", disse o canadense.

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