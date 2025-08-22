Sex, 22 de Agosto

ECONOMIA

Canadá elimina tarifas sobre produtos dos EUA em conformidade com o T-MEC

Medida responde às isenções concedidas no início do mês por Washington aos produtos canadenses

O primeiro-ministro do Canadá, Mark CarneyO primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney - Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP

O Canadá eliminará todas as tarifas sobre produtos americanos que estejam em conformidade com o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), anunciou o primeiro-ministro Mark Carney nesta sexta-feira (22).

Esta medida responde às isenções concedidas no início do mês por Washington aos produtos canadenses.

A partir de 1º de setembro, o governo canadense "eliminará as tarifas alfandegárias sobre os produtos americanos", em virtude do tratado entre México, Estados Unidos e Canadá, o que igualará os impostos de Ottawa às tarifas americanas vigentes, disse Carney em coletiva de imprensa.

O anúncio de Carney ocorre um dia após uma ligação com o presidente americano, Donald Trump, e em um momento em que Canadá e Estados Unidos intensificam as negociações para um acordo comercial mais amplo.

