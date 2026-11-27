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Internacional Canadá pede 25 anos de prisão para ex-chef que vendia "kits de suicídio" online Kenneth Law vendeu veneno em pelo menos 41 países, incluindo Brasil, China e França

Promotores no Canadá pediram uma pena de 25 anos de prisão para um homem que vendia veneno pela internet para suicídio e destacaram que suas vítimas eram, em sua maioria, jovens com transtornos mentais.

O ex-chef de cozinha Kenneth Law, de 61 anos, declarou-se culpado no início deste ano por ter ajudado em 14 suicídios no Canadá, mas admitiu ter vendido centenas dos chamados “kits de suicídio” em todo o mundo por meio de fóruns online.

Law vendeu veneno em pelo menos 41 países, incluindo Brasil, China e França. Também comercializou 330 pacotes no Reino Unido, segundo uma declaração conjunta assinada pela defesa e pela acusação. No país, 79 mortes estão ligadas a ele, de acordo com os promotores canadenses.

Law admitiu que acessava fóruns online sobre suicídio usando um pseudônimo, identificava pessoas que cogitavam tirar a própria vida e depois as direcionava para uma de suas lojas virtuais, onde vendia concentrações letais de uma substância química.

Os promotores também o acusaram de homicídio, mas, alegando falta de provas, concordaram em retirar as acusações mais graves em troca da declaração de culpa por delitos menores.

A decisão gerou críticas, especialmente entre amigos e familiares das vítimas, mas a promotoria garantiu que continuaria buscando uma pena rigorosa.

“Uma pena global apropriada a ser imposta neste caso é de 25 anos, menos o tempo já cumprido”, declarou ao tribunal a promotora Katie Doherty.

Law afirmou ao tribunal que compreendia que sua conduta havia sido “categoricamente errada” e que foi “transformado” pelo processo judicial. “Sigo arrependido”, disse.

Os tribunais costumam utilizar casos semelhantes como referência para determinar penas, mas Doherty ressaltou que “não existe nenhum caso sequer remotamente parecido com a conduta do senhor Law”.

A sentença será proferida em 26 de fevereiro.

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