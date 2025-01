Canadá pede resposta "coordenada" às ameaças de tarifas de Trump

A- A+

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, anunciou nesta segunda-feira (27) sua intenção de propor uma resposta "coordenada" às ameaças de tarifas de Donald Trump contra o México, o Reino Unido e a União Europeia, antes de uma visita a Washington destinada a aliviar as tensões.

Desde que voltou à Casa Branca, em 20 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos tem feito amplo uso de seu lema de campanha ao aumentar as tarifas aduaneiras sobre produtos importados de determinados países, incluindo aliados dos EUA, para obter concessões em diversos temas.

Joly afirmou à imprensa em Ottawa que já estava em contato com seu homólogo mexicano e acrescentou que conversaria com autoridades europeias ainda nesta semana.

A questão das tarifas aduaneiras estará "no centro" das discussões, declarou a chefe da diplomacia canadense, especificando que busca uma "coordenação".

Segundo ela, as conversas entre Londres e as capitais do bloco europeu envolvem "as diferentes respostas possíveis às tarifas aduaneiras".

"Nosso objetivo é garantir que as tarifas sejam evitadas, e acreditamos que podemos alcançar isso", afirmou. "Acreditamos que a diplomacia pode funcionar e que nossos argumentos são sólidos", acrescentou.

Joly tem uma reunião marcada para quarta-feira, em Washington, com seu novo homólogo americano, Marco Rubio.

Trump anunciou que pretende impor tarifas de 25% sobre produtos provenientes do Canadá e do México a partir de 1º de fevereiro, acusando esses países vizinhos de não controlarem adequadamente a entrada de migrantes indocumentados e de drogas, como o fentanil, nos Estados Unidos.

