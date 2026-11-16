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Internacional Canadá pode recorrer a montadoras chinesas se negociações comerciais com Trump fracassarem No sábado (14), o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou que os dois países avançavam em direção a um possível acordo comercial, embora ainda existissem divergências.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou nesta segunda-feira, 16, que o país poderá recorrer a montadoras chinesas caso as negociações comerciais com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não consigam preservar a integração da indústria automobilística da América do Norte.

As declarações foram feitas no Camboja, antes de um encontro previsto para esta semana com o presidente da China, Xi Jinping, em Shenzhen, no qual a produção de automóveis deverá ser discutida. Em janeiro, os dois líderes fecharam um acordo para permitir a entrada de dezenas de milhares de veículos elétricos chineses no Canadá com tarifas reduzidas.

"Temos os melhores trabalhadores do setor automobilístico do mundo e queremos que tenham plena utilização e oportunidades em um mercado norte-americano integrado", disse Carney. "Esse mercado se tornou menos integrado por causa das medidas comerciais dos Estados Unidos."

O premiê afirmou que as negociações com Washington continuam sendo sua prioridade, mas que o resultado poderá determinar se o Canadá buscará alternativas envolvendo fabricantes europeias, chinesas ou japonesas. No sábado, durante visita às Filipinas, Carney já havia defendido que qualquer acordo comercial com os EUA precisa garantir a viabilidade da indústria automobilística canadense.

Questionado se a possibilidade de investimentos chineses seria uma forma de pressionar Washington, Carney respondeu: "Não é uma forma de pressão. Mas ação e reação."

"Se não forem plenamente utilizados no contexto norte-americano, isso abre outras oportunidades", acrescentou, em referência aos trabalhadores e à capacidade produtiva do Canadá. "O Canadá seguirá em frente de qualquer maneira."

Carney ressaltou que eventuais investimentos chineses deverão envolver produção significativa em território canadense, e não apenas a montagem de peças importadas. Segundo ele, os projetos precisarão respeitar padrões trabalhistas, estabelecer instalações industriais e desenvolver cadeias de fornecedores locais, incluindo minerais críticos canadenses utilizados em veículos elétricos.

Pelo acordo de janeiro, o Canadá reduziu de 100% para 6,1% a tarifa sobre veículos elétricos chineses, permitindo inicialmente a importação de até 49 mil unidades por ano, com ampliação gradual da cota. Em contrapartida, Pequim concordou em reduzir tarifas sobre produtos agrícolas canadenses, incluindo a canola.

A medida provocou críticas do primeiro-ministro da província de Ontário, Doug Ford, que alertou para riscos aos empregos canadenses e ao acesso ao mercado americano.

As tarifas de Trump têm prejudicado a indústria automobilística do Canadá, fortemente dependente da produção integrada com os EUA e o México. O governo canadense chegou a ameaçar processar a Stellantis após a montadora transferir a produção planejada do Jeep Compass de Ontário para Illinois.

No sábado (14), Carney afirmou que os dois países avançavam em direção a um possível acordo comercial, embora ainda existissem divergências.

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