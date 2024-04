A- A+

Canadá quer distribuir anticoncepcionais femininos gratuitamente Anticoncepcionais "mais utilizados" no país estarão disponíveis para nove milhões de mulheres canadenses

O governo do Canadá quer que os anticoncepcionais prescritos sejam integralmente gratuitos, anunciou Ottawa no sábado (30), ao detalhar a primeira parte de seu plano nacional de reembolso de medicamentos.

Os anticoncepcionais "mais utilizados" no país, como os DIU (hormonais ou de cobre), os implantes hormonais, a pílula anticoncepcional e a pílula do dia seguinte, estarão disponíveis para nove milhões de mulheres canadenses, disse a vice-primeira-ministra canadense, Chrystia Freeland, durante coletiva de imprensa em uma farmácia de Toronto.

"As mulheres devem ser livres para escolher os anticoncepcionais de que precisam sem que o custo seja um obstáculo, assim os tornaremos gratuitos", escreveu o primeiro-ministro, Justin Trudeau, na plataforma X.

No Canadá, o custo da pílula anticoncepcional pode chegar a 300 dólares canadenses (US$ 220 ou mais de R$ 1 mil) ao ano, enquanto o do DIU hormonal pode chegar a R$ 1.848 a unidade, segundo o governo.

O anúncio detalha a primeira parte do projeto de lei anunciado no fim de fevereiro que, uma vez aplicado, significará a maior expansão de seu sistema de saúde pública em décadas.

Concretamente, o plano cobrirá medicamentos para a diabetes, como a insulina, para "mais de 3,7 milhões de canadenses".

No entanto, não foram revelados nem o custo, nem os prazos associados.

O governo federal deve obter agora o acordo das províncias, responsáveis pela saúde, para adotar este programa.

