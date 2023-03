A- A+

Intercâmbio e imigração Canadá RoadShow auxilia público interessado em estudar, morar e trabalhar no país O evento acontece das 14h às 19h, no Centro de Eventos da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na Imbiribeira, Zona Sul do Recife

Com o intuito de auxiliar o público interessado em estudar, morar e trabalhar no Canadá, a Hi Bonjour, agência brasileira e canadense, realiza a 4ª edição do Canadá RoadShow neste sábado (1º). A programação acontece das 14h às 19h, no Centro de Eventos da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na Imbiribeira, Zona Sul do Recife. A inscrição custa R$ 20 e pode ser feita no site do evento.

Representantes de mais de 40 instituições de ensino canadense de províncias como Alberta, British Columbia, New Brunswick, Ontario, Quebec, Manitoba e Saskatchewan, além de consultores de visto e imigração e empresas canadenses, como a Air Canadá, estarão reunidas no evento.

A capital pernambucana é a terceira cidade brasileira a receber o evento, que passou por São Paulo e Rio de Janeiro em março. Depois do Recife, o encontro será realizado em Fortaleza, neste domingo (2).

Programação

Na programação, o público poderá conferir as palestras: “Escolha o Canadá, escolha a Hi Bonjour”; “Estudar no Canadá: tudo o que você precisa saber antes de iniciar o seu #PlanoCanadá”; “Trabalhar no Canadá: mercado de trabalho, oportunidades e profissões em alta”; “Imigrar para o Canadá: motivos e caminhos para conquistar a imigração”, e “Vida Real no Canadá, por quem vive a experiência”.

A palestra Vida Real no Canadá será apresentada por quatro brasileiras que hoje são residentes permanentes ou têm a cidadania canadense, são elas: Camilla Lopes, Lila Rios, Paula Affonso e Thais Della Nina.

