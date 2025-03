A- A+

Evento Canadá Roadshow Pocket chega a 6ª edição no Recife; saiba como se inscrever Evento exclusivo para quem deseja estudar no Canadá conecta os participantes com representantes de colleges e universidades canadenses

A HiBonjour, agência de intercâmbio, brasileira e canadense, especializada em educação superior no Canadá, traz ao Brasil a 6ª edição do Canadá Roadshow Pocket, um evento exclusivo para quem deseja estudar no Canadá.

A etapa Recife do encontro será realizada no dia 5 de abril, das 13h às 17h, no auditório do Moinho Recife, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

Com um formato mais intimista e interativo, o evento vai conectar os participantes com representantes de colleges e universidades canadenses, fornecendo informações estratégicas sobre cursos, mercado de trabalho e bolsas de estudo parciais para brasileiros.

As instituições canadenses que estarão presentes: Conestoga College, Sault College, Fanshawe College, University Canada West (UCW), University of Niagara Falls (UNF) e NorQuest College.

A inscrição para o evento custa R$ 15 e pode ser feita através do site (clique aqui). Crianças e jovens acompanhantes até 16 anos não pagam.



Canadá Roadshow Pocket

O Canadá Roadshow é o evento ideal para quem busca informações detalhadas sobre estudar no exterior, seja para graduação, pós-graduação, mestrado ou até mesmo cursos de curta duração, como intercâmbio de idiomas.

O evento é voltado tanto para jovens que desejam iniciar seu estudo superior fora do Brasil quanto para famílias que buscam oportunidades de estudo, trabalho e imigração para o Canadá.

O evento contará com a presença especial de Paula Affonso, pernambucana que mora no Canadá desde 2017 e é especialista em educação internacional na HiBonjour.

Paula vem ao Brasil exclusivamente para o evento, trazendo sua experiência como intercambista, estudante de college, influenciadora (@paulanocanada) mãe de três e imigrante no Canadá. Sua trajetória pessoal e profissional permitirá aos participantes uma visão realista e inspiradora sobre a jornada de estudos e imigração no país.

“O Canadá Roadshow é uma oportunidade única para quem realmente deseja transformar o sonho de estudar e trabalhar no Canadá em realidade. Como alguém que passou por essa experiência, sei o quanto ter informações precisas e um bom planejamento faz toda a diferença. Estou vindo ao Brasil exclusivamente para compartilhar minha experiência e ajudar os interessados a dar o primeiro passo rumo a um futuro no Canadá”, comenta Paula Affonso, especialista em educação internacional na HiBonjour.

Sobre o Canadá

O Canadá segue como um dos destinos mais atrativos para estudantes internacionais, oferecendo ensino de alta qualidade, oportunidades de trabalho e caminhos para residência permanente.

Mesmo com as recentes mudanças nas permissões de estudo, que visam equilibrar a infraestrutura do país com o crescimento da população estudantil, o governo continua investindo em medidas para apoiar os alunos estrangeiros.

Entre as principais novidades, destaca-se o aumento da carga horária permitida para trabalho durante o período letivo, passando de 20 para 24 horas semanais, proporcionando maior flexibilidade financeira.

O Canadá também passou a direcionar seus esforços para atrair estudantes e profissionais qualificados em setores estratégicos para suprir a demanda do mercado de trabalho e impulsionar o crescimento econômico.

Além disso, os graduados podem se beneficiar do Post-Graduation Work Permit (PGWP), permitindo que permaneçam no país com visto de trabalho por até 3 anos e adquiram experiência profissional após a conclusão dos estudos, o que pode facilitar a imigração definitiva.

Serviço:

6ª edição do Canadá Roadshow Pocket

Dia 5 de abril (sábado)

Auditório do Moinho Recife, Bairro do Recife

Das13h às 17h

Inscrições através do site

Valor: R$ 15,00

Crianças e jovens acompanhantes até 16 anos não pagam.



