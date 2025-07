A- A+

AMÉRICA DO NORTE Canadense pró-Trump é barrado de reentrar nos EUA após férias com a família fora do país Residente legal desde os três anos de idade, ele foi impedido de cruzar a fronteira por antigas condenações

Um pai de família de New Hampshire e apoiador declarado de Donald Trump foi impedido de retornar aos Estados Unidos após uma viagem de férias ao Canadá com seus filhos. Chris Landry, que vive legalmente no país desde 1981, foi barrado na fronteira de Holton, no Maine, mesmo portando um green card.

"Eles me puxaram para o lado e começaram a me questionar sobre condenações antigas em New Hampshire", disse Landry ao NBC News, falando de New Brunswick, no Canadá. “Eles negaram minha reentrada e disseram: ‘Não volte ou vamos detê-lo.’”

Nascido no Canadá, Landry vivia nos Estados Unidos desde que tinha três anos. Ele foi condenado por posse de maconha em 2004 e por dirigir com a carteira suspensa em 2007. Na época, recebeu uma sentença suspensa, pagou uma multa e desde então não teve novos registros criminais.

"Eu nunca imaginei que não conseguiria voltar para casa", declarou ao canal WMUR. “Foi assustador. Senti como se estivesse sendo tratado como um criminoso.”

Segundo o próprio Landry, a única maneira de reentrar nos Estados Unidos seria comparecendo diante de um juiz de imigração. “Meu futuro agora é incerto, e eu temo ter que passar o resto da vida no Canadá”, afirmou ao NBC.

Landry estava acompanhado de três de seus cinco filhos, todos cidadãos americanos, quando foi impedido de cruzar a fronteira. As crianças devem retornar aos EUA nos próximos dias.

Apesar de não ter votado na eleição presidencial de 2024 por ser residente permanente e não cidadão, ele se identificava como apoiador de Trump. “

Eu era totalmente a favor do ‘Make America Great Again’, acreditava em um país forte e unido e num futuro brilhante para meus cinco filhos americanos, mas agora eu penso diferente”, declarou.

Em nota, o Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (USCBP) afirmou: “Possuir um green card é um privilégio, não um direito, e, segundo as leis do nosso país, o governo tem autoridade para revogar o green card se as leis forem violadas ou abusadas.”

O órgão acrescentou que residentes permanentes legais com antecedentes criminais podem ser detidos obrigatoriamente ou solicitados a apresentar documentação adicional para comparecer a uma audiência de imigração.

