AMÉRICA DO NORTE Canadenses vão às urnas eleger primeiro-ministro em meio a novas ameaças de anexação de Trump Segundo as pesquisas, o favorito é o primeiro-ministro Mark Carney, do Partido Liberal

Milhares de canadenses foram às urnas nesta segunda-feira para eleger seu próximo primeiro-ministro sob a sombra do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que voltou a insistir em seu desejo de anexar o país.



Segundo as pesquisas, o favorito é o primeiro-ministro Mark Carney, do Partido Liberal, que tem como principal adversário o líder conservador Pierre Poilievre. Carney é considerado o candidato mais forte para assumir o desafio de um confronto com o governo Trump.

A vitória do Partido Liberal representaria uma das mudanças mais surpreendentes na história política recente do país. Em janeiro, quando o primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou sua renúncia, os liberais estavam mais de 20 pontos atrás dos conservadores na maioria das pesquisas. Poilievre parecia destinado a ser o próximo chefe de Governo do Canadá.

Nas semanas seguintes, Trump iniciou sua guerra comercial e repetiu diversas vezes que pretendia anexar o Canadá aos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira, o republicano voltou com suas ameaças territoriais na plataforma Truth Social: "Escolham o homem que tem a força e a sabedoria para reduzir seus impostos pela metade e aumentar seu poder militar. Todas as empresas quadruplicarão de tamanho, com zero tarifas ou impostos, se o Canadá se tornar nosso 51º Estado. Acabou a linha traçada artificialmente há muitos anos", escreveu o presidente americano.

Confronto com Trump

Considerado o candidato mais forte para assumir um confronto com o governo Trump, Carney, de 60 anos, nunca havia ocupado um cargo eletivo, mas comandou os bancos centrais do Canadá e da Grã-Bretanha.

A campanha de Carney foi calcada na sua experiência nos meios financeiros, o que o torna o candidato ideal para defender o Canadá da volátil ofensiva tarifária de Trump — que afeta setores cruciais do país, como o automotivo e o siderúrgico.

Segundo uma das pesquisas mais recentes, 42,8% dos canadenses apoiariam os liberais e 38,8% os conservadores. Na projeção de cadeiras, os liberais conquistariam quase 200 no Parlamento, onde a maioria é alcançada com 172.

'Por motivos de segurança econômica': Trump não descarta ação militar para tomar Canal do Panamá e Groenlândia e defende fusão com Canadá

O último fim de semana de campanha foi marcado por um ataque que deixou 11 mortos e dezenas de feridos na cidade de Vancouver. Um homem de 30 anos atropelou uma multidão que participava de um festival da comunidade filipina.

As autoridades investigam as motivações, mas descartaram a possibilidade de um ato terrorista durante a campanha eleitoral. O homem, que foi acusado de assassinato, teria atuado deliberadamente e tinha um histórico de problemas de saúde mental, segundo a polícia.

