conflito Canal de TV dos huthis reporta novos bombardeios dos EUA no Iêmen Em retaliação, os huthis atacaram reiteradamente o porta-aviões americano USS Harry Truman, no Mar Vermelho

Duas regiões do Iêmen controladas pelos huthis foram bombardeadas, reportou, nesta quinta-feira (20), um canal de televisão de propriedade dos rebeldes iemenitas, que responsabilizou os Estados Unidos por esta "agressão".

Segundo a emissora Al Masirah, foram registrados quatro bombardeios em Hodeida, na costa do Mar Vermelho, e um em Saada, no norte, berço do movimento huthi.

Os ataques ocorreram quase ao mesmo tempo em que o exército israelense interceptou um míssil disparado a partir do Iêmen pela segunda vez em um dia.



Os huthis, apoiados pelo Irã, informaram sobre várias séries de bombardeios americanos no Iêmen desde o sábado. Nesse dia, um ataque dirigido contra personalidades do alto escalão provocou a morte de 53 pessoas, segundo o grupo rebelde.

Em retaliação, os huthis atacaram reiteradamente o porta-aviões americano USS Harry Truman, no Mar Vermelho.

Os bombardeios americanos visam a pôr fim a meses de ataques dos huthis contra navios mercantes que transitam pelo Mar Vermelho, uma zona marítima essencial para o comércio mundial.

Os huthis justificam suas ações em solidariedade com os palestinos após o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas em território israelense, em 7 de outubro de 2023.

O grupo rebelde controla amplas faixas do Iêmen.

