Canal de umidade favorece fortes chuvas em Pernambuco, que devem seguir nesta quinta-feira (23)
Inmet também emitiu alerta de chuvas intensas válido durante todo o dia para a RMR, Zona da Mata e Agreste do estado
As fortes chuvas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e na Zona da Mata de Pernambuco, que começaram na quarta-feira (22) e seguem nesta quinta-feira (23), são causadas por um canal de umidade, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
"Tem um canal de umidade ainda no oceano, que deve ainda favorecer a chuva nesta quinta-feira", explicou a meteorologista da Apac Zilurdes Fonseca.
De acordo com o painel de monitoramento da Apac, Ipojuca, no Litoral Sul, foi a cidade com maior acumulado de chuvas nas últimas 24 horas, com 146,39 milímetros.
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"Acumulados acima de 100 milímetros [também] ocorreram em Gameleira, Ribeirão e Cortês, na Mata Sul", disse a meteorologista.
No Recife, foram registrados 89,54 mm de chuvas, com alagamentos registrados em alguns pontos da capital.
A agência indicou que chuvas de moderadas a forte devem continuar ao longo de toda a quinta-feira (23) na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul. No Agreste, são previstas chuvas moderadas.
O alerta de chuvas da Apac foi elevado para o nível laranja, que atualizou o aviso meteorológico para "Estado de Atenção".
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta de chuvas intensas válido durante todo o dia para a RMR, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco, e partes da Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte.
Nas regiões, são aguardadas precipitações de até 50 milímetros e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.
Rios
Quatro rios em Pernambuco entraram em cota de alerta e estão sendo monitorados devido à possibilidade de inundação após as chuvas intensas.
Os avisos hidrológicos foram emitidos para os rios Capibaribe, Ipojuca, Amaraji e Sirinhaém, segundo a Apac.
No Rio Capibaribe, o trecho em cota de alerta é em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O município e as cidades de Camaragibe e do Recife devem permanecer em atenção com a possibilidade de inundação.
O trecho afetado no Rio Ipojuca foi em Primavera, na Mata Sul, podendo atingir o próprio município e a cidade de Escada.
Já no Rio Amaraji, o trecho em cota de alerta fica em Ribeirão, que registrou 111,45 milímetros de chuva, podendo atingir o município de Gameleira, também na Mata Sul.
A Apac ainda informou que o Rio Sirinhaém, em Barra de Guabiraba, atingiu a cota de alerta, com possibilidade de inundação em Barra de Guabiraba e em Cortês, na Mata Sul.