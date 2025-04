A- A+

Saúde Criado por médicos pernambucanos, canal digital será lançado para informar a população sobre câncer Desenvolvido por um grupo de oncologistas do estado, o Oncoweb contará com um conteúdo completo e que deve ser acessível para todos os públicos

Com o objetivo de conscientizar mais a população sobre o tema, um grupo de oncologistas pernambucanos criou um novo canal digital voltado a informações relacionadas ao câncer: o Oncoweb.

O lançamento oficial do projeto será no dia 23 de abril, às 19h, no Lounge do 5º andar do Moinho Recife, localizado no bairro do Recife.

A proposta é fornecer um maior número de informações sobre saúde e mais especificamente, sobre a oncologia por meio de um conteúdo confiável e acessível para todos.

“Nós acreditamos que informação acessível e com qualidade técnica é uma ferramenta poderosa. Ela ajuda a população a entender a importância do cuidado precoce, a buscar tratamentos efetivos sem distorções e também a garantir qualidade de vida no pós-tratamento”, afirma a oncologista Cristiana Tavares, uma das fundadoras do grupo.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa é de que o Brasil registre cerca de 74 mil novos casos de câncer em 2025. Os tipos mais comuns incluem câncer de pele não melanoma, mama, próstata, cólon e reto, pulmão e colo do útero.

Esses dados reforçam a importância de iniciativas que promovam o acesso à informação qualificada e à prevenção para auxiliar as pessoas a tomarem decisões informadas sobre sua saúde e as suas possibilidades de tratamento.

Diante dos números e do excesso de desinformação nos dias atuais, os profissionais sentiram a urgência de criar um espaço que reúna dados precisos, baseados em evidências científicas e de fácil entendimento.

Os médicos que participam da iniciativa atendem em hospitais públicos do Recife, como o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Hospital do Câncer e Hospital das Clínicas, além de hospitais particulares como o Hospital Santa Joana e o Oncoagreste.

O projeto já pode ser acompanhado pelo Instagram, no perfil @grupooncoweb, onde serão publicados entrevistas, participações em eventos, vídeos com conteúdos educativos e atualizações sobre oncologia com foco na realidade do Nordeste.

Serviço:

Lançamento do Oncoweb

Data: 23 de abril (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Lounge do Moinho Recife, 5º andar, Rua de São Jorge, 240, bairro do Recife

Instagram: @grupooncoweb



Veja também