A- A+

transtornos Canal do Fragoso, em Olinda, transborda por causa das fortes chuvas desta quarta (5) Água invade casas em diversos pontos onde passa o canal

Em decorrência das chuvas na Região Metropolitana do Recife, o Canal do Fragoso, em Olinda, transbordou, nesta quarta-feira (5). A água invadiu diversas residências do bairro de Jardim Fragoso, em pontos específicos.

As baronesas que ficam nas águas também foram parar nas vias das avenidas Catulo da Paixão Recifense e Guararapes. Uma grande quantidade de lixo também foi notada nos locais.

Morando há cinco anos na avenida Guararapes, a dona de casa Cleonice Laurentino, de 68 anos, disse à reportagem que os episódios de transbordamento do Canal do Fragoso são constantes e trazem dor de cabeça para quem reside na área.

“É complicado, porque ficamos impossibilitados de receber alguns serviços de entrega ou de sair para fazer nossos compromissos. Ainda sofremos riscos de choque, dentro de casa”, desabafou ela.

“Todo ano é a mesma coisa. São obras atrás de obras e nunca termina. Um dia de chuva e já alaga tudo e a cidade vai para o fundo. A água já está perto de entrar na minha casa”, contou um outro morador que não quis se identificar.

O canal passa por uma obra de alargamento e revestimento, que começou em 2013. Segundo a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), a etapa final prevê o alargamento do canal até a ponte do Janga, em Paulista. O trecho conta com 1,1 quilômetro de vias marginais. A previsão de conclusão da obra é para junho de 2026.

O que fazer, em caso de enchentes?

Nas redes sociais, a Prefeitura de Olinda diz que a Defesa Civil está com diversas frentes em ação por toda cidade e mantendo plantão 24h para auxiliar em qualquer caso de risco.

“Para a segurança dos profissionais e crianças, as aulas na Rede Municipal foram suspensas durante todo o dia. Assim como recomendamos que serviços não essenciais públicos e privados sigam o mesmo protocolo”, finaliza a gestão municipal.

Veja também