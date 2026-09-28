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Internacional Canal do Panamá flexibiliza restrições após aumento das chuvas Por causa disso, a Autoridade do Canal do Panamá (ACP) reduziu este mês de forma progressiva o número de trânsitos diários de 36 para 32

O Canal do Panamá flexibilizou, nesta segunda-feira (28), as restrições ao trânsito de embarcações, após reportar uma melhora nos níveis de água devido às chuvas na bacia que abastece a via.

A rota panamenha, por onde passam 5% do comércio marítimo mundial, funciona com água doce, armazenada em dois lagos artificiais, cujo nível diminuiu pela seca provocada pelo fenômeno climático El Niño.

Por causa disso, a Autoridade do Canal do Panamá (ACP) reduziu este mês de forma progressiva o número de trânsitos diários de 36 para 32.

No entanto, devido ao "efeito positivo das precipitações" nos últimos dias, a partir de 15 de outubro poderão passar até 33 embarcações diariamente, anunciou a ACP em um comunicado.

A medida se aplica às embarcações Neopanamax, as maiores que cruzam o canal, cujos principais usuários são Estados Unidos e China.

Além disso, a partir desta segunda-feira o calado máximo dos navios passa de 14,63 a 14,94 metros.

Em 14 de setembro passado, a administradora do canal, Ilya Espino de Marotta, afirmou que a via interoceânica prevê reduzir os trânsitos diretos para "29,5 em média" no próximo ano fiscal, que começa em outubro, caso a seca se mantenha.

Entre 2023 e 2024, o canal foi obrigado a reduzir para 22 o número diário de travessias também por causa do El Niño.

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