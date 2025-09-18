Qui, 18 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
mundo

Canal do Panamá lança projeto de gasoduto para transportar combustível dos EUA

Cerca de 5% do comércio marítimo mundial circula pelo Canal do Panamá, cujos principais usuários são Estados Unidos e China

Reportar Erro
O administrador do Canal do Panamá, Ricaurte Vasquez, fala durante a apresentação da conferência "Canal do Panamá: Visão do Futuro"O administrador do Canal do Panamá, Ricaurte Vasquez, fala durante a apresentação da conferência "Canal do Panamá: Visão do Futuro" - Foto: Martin Bernetti / AFP

A Autoridade do Canal do Panamá (ACP) iniciou negociações, nesta quinta-feira (18), com 23 empresas interessadas no projeto de um gasoduto paralelo à via interoceânica para facilitar o transporte de combustível dos Estados Unidos para a Ásia.

A ACP prevê iniciar em 2027 a construção de um duto de 77 quilômetros para transportar propano, butano e etano provenientes da costa leste dos Estados Unidos com destino a China, Japão e Coreia do Sul, um negócio que a autoridade do canal estima que dobrará na próxima década.

O combustível chegaria em navios ao Caribe panamenho e, após cruzar o istmo através do gasoduto, seria reembarcado no Pacífico rumo à Ásia.

Leia também

• Gestão do canal do Panamá prevê iniciar construção de gasoduto em 2027

• Fiocruz e Panamá vão ampliar a capacidade de produção de vacinas

• Panamá assina contrato de aquisição de 4 aeronaves A-29 Super Tucano da Embraer

O canal "deu início ao processo de seleção de concessionário com uma primeira aproximação ao mercado, em um evento realizado na Cidade do Panamá, que contou com a presença de mais de 45 representantes de empresas do setor energético em nível mundial", disse a ACP em um comunicado.

A nota acrescenta que entre as 23 empresas presentes estão as petroleiras Shell e ExxonMobil.

Na terça-feira, o chefe da ACP, Ricaurte Vásquez, afirmou que a demanda por gás de petróleo “vai dobrar nos próximos 10 anos”, e se o Panamá não construir o duto pode surgir “uma rota diferente” para o transporte.

O gasoduto poderia custar entre 2 e 8 bilhões de dólares (entre 10,6 e 42,4 bilhões de reais), dependendo de por ele serão transportados os três gases ou apenas algum deles.

Cerca de 5% do comércio marítimo mundial circula pelo Canal do Panamá, cujos principais usuários são Estados Unidos e China.

Mais de 90% do propano, butano e etano enviados dos Estados Unidos à Ásia utilizavam o canal panamenho até 2023, mas esse percentual vem caindo.

O gasoduto, de acordo com as previsões da ACP, permitiria transportar 2,5 milhões de barris diários de combustíveis.

A ACP estima que o concessionário seja selecionado no quarto trimestre de 2026.

Vásquez acredita que o transporte de gás aumentará nos próximos anos devido à industrialização da Índia e à capacidade exportadora dos Estados Unidos.

O canal, inaugurado pelos Estados Unidos em 1914, conecta mais de 1.900 portos em 170 países.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter