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Internacional

Canal do Panamá prevê reduzir ainda mais o trânsito de navios devido ao El Niño

A autoridade da rota interoceânica planeja limitar a passagem a "uma média de 29,5 trânsitos por dia" no próximo ano fiscal, que começará em outubro

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O Canal do Panamá reduzirá o volume de transporte marítimo a partir do próximo mês devido à seca provocada pelo fenômeno El NiñoO Canal do Panamá reduzirá o volume de transporte marítimo a partir do próximo mês devido à seca provocada pelo fenômeno El Niño - Foto: Martin Bernetti/AFP

O Canal do Panamá prevê reduzir ainda mais o trânsito de navios devido à seca provocada pelo fenômeno El Niño, após uma primeira restrição em vigor desde 4 de setembro, informou nesta segunda-feira (11) a administradora da via.

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A autoridade da rota interoceânica planeja limitar a passagem a "uma média de 29,5 trânsitos por dia" no próximo ano fiscal, que começará em outubro, segundo um projeto de orçamento apresentado à Assembleia Nacional. Anteriormente, o número de embarcações autorizadas a cruzar o canal já havia sido reduzido de 36 para 32 por dia.

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