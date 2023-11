Canal do Panamá reduzirá tráfego de navios devido à seca

A- A+

O Canal do Panamá, que enfrenta uma grave seca, anunciou na terça-feira que reduzirá de maneira gradual o tráfego de navios a partir de 3 de novembro para economizar água.

A Autoridade do Canal de Panamá (ACP) informou que cogita reduzir inicialmente de 29 para o número de travessias diárias pela via, que movimenta quase 6% do comércio marítimo mundial. Em 2022, 39 navios passaram em média por dia pelo local, mas o número registra queda há vários meses.

"O mês de outubro foi o mais seco desde que os registos começaram, há 73 anos. A seca provocada pelo fenômeno 'El Niño' continua impactando severamente o sistema de reservatórios do Canal do Panamá e, como consequência, a disponibilidade de água foi reduzida", afirmou a ACP.

A organização explicou que de 3 a 7 de novembro 25 navios passarão pelo Canal a cada dia; de 8 a 30 de novembro serão 24; em dezembro o número será reduzido para 22; em janeiro para 20 e a partir de fevereiro 18.

"A chegada tardia da temporada de chuvas este ano e a falta de chuvas na bacia do Canal obrigaram o Canal a reduzir o tráfego", explicou a ACP em um comunicado.

O Canal também reduziu o calado (distância vertical entre a parte inferior da quilha e a linha de flutuação de uma embarcação) dos navios, o que obrigou alguns navios mercantes a descarregar contêineres antes de entrar na via interoceânica.

A nova redução do tráfego provocará uma queda de receita. Há alguns meses, a ACP anunciou uma previsão de queda de 200 milhões de dólares nas suas receitas em 2024.

